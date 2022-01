Választás április 3-án: itt vannak a legfontosabb határidők

A választásra Magyarország alaptörvénye szerint az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május havában kerül sor, a konkrét időpontot a köztársasági elnök tűzi ki. Áder János keddi határozata szerint a lehető legkorábbi időpont, április 3. mellett döntött.

A szavazás napjának ismeretében már a választási eljárás több fontos dátuma is kiszámítható. Azonnal elindul a Magyarország határain kívül élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező nagykorú magyar állampolgárok értesítése és regisztrációra való felhívása, illetve megkezdődik a külképviseleti névjegyzékbe vétel, valamint (a szavazást megelőző 66. naptól) az úgynevezett átjelentkezési és mozgóurna-igénylési időszak is. Átjelentkezni a szavazást megelőző kilencedik napig, mozgóurnát, illetve más segítséget viszont még két nappal a voksolás előtt is lehet majd – írja a Telex.

A választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál azokat a szervezeteket, amelyek jelöltet vagy listát kívánnak állítani. A választáson az a párt állíthat jelölteket és listát, amely a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szerepel.

Február 12-én, a szavazást megelőző 50. napon a választást lebonyolító szerv átadja az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóíveket. A gyűjtésre két hét lesz, az egyéni választókerületi jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37., az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon kell bejelenteni (február 26-27.).

Február 12-én indul el a hivatalos kampányidőszak is, az ezt követő 50 napban a pártoknak és jelölteknek az általánosnál is nagyobb szabadsága lesz kampánytevékenységekre, amihez a hivatalos jelöltek és jelölőszervezetek állami forrásokat is kapnak.

Február 5-től kezdik el kiküldeni a választási értesítőket: aki legkésőbb a szavazás napját megelőző 67. napon a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Ha valaki nem kap értesítőt legkésőbb március 8-ig (a választást megelőző 25. napig), ezt a helyi választási irodának kell jeleznie.

