Home office vagy iroda, ahol otthon érzed magad?

Mostanra már a legtöbben belátják, hogy a home office nem éppen az a kényelmes munkavégzési mód, amilyennek a járvány előtt elképzeltük, különösen, ha a család többi tagja is otthon tartózkodik. A legtöbb helyen arra számítanak, hogy hosszú távon a hibrid munkavégzés marad fent, és ezzel együtt az irodák is egyre otthonosabbá válnak, a top kategóriás irodaházak mind arra törekszenek, hogy olyan irodahelyiségeket kínáljanak bérlőiknek, mely a munkavállalók számára kellemesebb környezetet és számtalan szolgáltatást is nyújt.

Ugyanakkor a cégek is felismerték, hogy ha meg szeretnék szerezni és tartani a legjobb munkaerőt, akkor csak ilyen, top kategóriás irodaházban érdemes irodát bérelniük, ahol az iroda megválasztásával nemcsak identitást vagy eleganciát hoznak egy cégbe, vállalkozásba, hanem milliónyi üzleti lehetőséget is! Akár egy kisebb ágazatban tevékenykednek, akár pedig egy nagyobb vállalatot képviselnek, ha prémium irodát keresnek, Angyalföldet mint székhelyet komolyan számításba kell venniük. Sajnos nálunk, Budapesten is rengeteg a láthatóan elhagyott városrész, településrész, illetve az egykori gyáripari övezet, de a leglátványosabban a XIII. kerületből „tisztítódtak ki” ezek a barna foltok. Itt már a kilencvenes évek elején sok-sok négyzetméter iroda és lakóház kezdett kinőni a földből. Ezt segítette az is, hogy a belvárosban nagyobb irodaházakat már nem lehetett elhelyezni a nagy, összefüggő telkek hiánya, valamint a parkolás megoldatlansága miatt.

Így aztán az óriásvállalatok, pénzintézetek, multik és nemzetközi szolgáltatóközpontok kettesével-hármasával húzták fel az üvegpalotákat ezen a környéken. Mára azonban a Váci úton sem nagyon van már a városhoz közeli telek, így a belsőbb részeken a tehetősebb cégeknek sem könnyű ideális helyet találni.

Aki mégis a Váci úton és vonzáskörzetében szeretné berendezni székhelyét, kitűnő ajánlatok között keresgélhet az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően. Ezekből mutatunk most néhányat.

Itt van mindjárt a Blue Cube irodaház, amely Duna Pláza bevásárlóközpont közelében, a Váci úti irodafolyosón található, az M3-as metró vonala és számos buszmegálló közvetlen közelében. Az épület kerékpárral és – a Duna közelségéből adódóan – akár hajóval is könnyen megközelíthető.

Az irodaház a bérlőinek összesen 9469 m²-en kínál természetes fényben bővelkedő, nyitható ablakokkal és külső, illetve belső árnyékolókkal ellátott irodatereket. A Blue Cube megszerezte a BREEAM In-Use Very Good zöld minősítő tanúsítványt is. Továbbá az irodaház mélygarázsában raktárak, 185 parkolóhely és biciklitároló is van. A műszaki felszereltség részét képezi a teherlift, a szünetmentes tápegység, a dízelgenerátor, valamint a négycsöves fan-coil rendszer. A bérlők kényelmét étterem és kellemes belső kert szolgálja, és az itt dolgozók a szomszédos Duna Pláza bevásárlóközpont előnyeit is élvezhetik, ahol számos üzlet és szolgáltatás (gyógyszertár, bank, posta és szupermarket) is van, ezenkívül egy Tesco szupermarket is néhány perc sétával elérhető.

Nézzünk akkor egy másik gyöngyszemet is, kissé beljebb, az Árpád hídnál a Skylight City egy kiváló elhelyezkedésű épület újjászületése.

Az építtető szerint az építészeti és funkcionális átalakítással létrejött új irodaház nemcsak az aktuális irodapiaci igényeket, hanem a jövő munkavállalóinak esztétikai és munkakörnyezeti elvárásait is kielégíti. Itt egyedi, rugalmasan alakítható irodaterületek is bérelhetők igény szerint. Az alaprajzi adottságok alapján szintenként egy bérlő számára a leghatékonyabb a kialakítás, ugyanakkor szintenként akár négy bérlő is elhelyezhető. Az irodaháznak önálló bejárata van a Róbert Károly körútról, a kereskedelmi területek pedig a Róbert Károly körút – Üteg utca sarkáról közelíthetők meg. Az épület hatalmas üveg homlokzattal és üvegtetővel fedett tágas belső átriummal rendelkezik.

Kiemelendő még az alacsony közös területi szorzó, a környezettudatos épület (BREEAM in Use), világos, parkosított átrium; nagyszerű elhelyezkedés a Róbert Károly körút Váci úti szakaszán, vonzó belső átrium, panorámaliftek és a zöld belső kert.

E háztól nem messze a Teve utcánál is akad egy remek lehetőség, a myhive Thirteen | Globe. Itt, az épület felsőbb szintjein igény szerint alakítható elegáns irodák bérelhetők, melyekből páratlan kilátás nyílik a városra!

Az épület a Róbert Károly körút és a Teve utca sarkán helyezkedik el, ami kiváló közlekedést biztosít gépkocsival és tömegközlekedési eszközzel egyaránt. A ház összesen 15 340 m² kiadható irodaterületet és 254 parkolóhelyet kínál. Az épület szintjeit a maximális hatékonyság jegyében tervezték, így a nyitott irodaterületektől a szobás elrendezésig van választék. Az emeleteket a hallból 6 gyorslift használatával lehet megközelíteni. Különlegesség a Myhive szolgáltatások megléte, köztük concierge, bérlői rendezvények, myhive mobil alkalmazás. Továbbá van két bejárat 24 órás biztonsági és recepciós szolgálattal, a földszinten önkiszolgáló étterem, kávézó, reprezentatív recepció természetes kőburkolattal, felújított belső udvar, valamint biciklis öltöző és zuhanyzó.

Még közelebb a városhoz a Váci út 76. szám alatt (a Dózsa György útnál) található a Capital Square irodaház, melyben az ismert House of Business szolgáltató kínál rugalmasan bérbe vehető tereket.

A Capital Square Budapest 2009 első felében készült el. A bérlők kényelmét egyedileg kialakítható irodák és különleges szolgáltatások − egyebek mellett étterem, kávézó, bank − biztosítják. Ugyanakkor apró figyelmességek révén, mint például a páratlan belső kialakítás, a bérlő cégek nagy presztízsű és stílusos környezetben dolgozhatnak, ami egy XXI. századi cég számára a hatékonyság elengedhetetlen feltétele. Kiváló elhelyezkedésének és a látványos építészeti megoldásoknak köszönhetően a Capital Square a város egyik legmodernebb városképformáló épülete.

És végezetül egészen a Nyugatinál, a jól ismert WestEnd City Center Office-ban is találhatunk kiadó helyeket szintenként 200-tól 700 négyzetméterig elérhető szabad területtel.

A kiadó helyiségek légkondicionáltak és a legmodernebb tűzvédelmi rendszerrel vannak ellátva a nagyobb bérlőknek homlokzati feliratot is kínál az irodaház. Továbbá kétszintes, 150 férőhelyes parkoló, illetve 1700 további parkolóhely van az épületegyütteshez. Az A kategóriás irodák 24 órás biztonsági szolgálattal ellátottak. Az egyedi módon kialakított tornyokban az építésnél kiváló minőségű alapanyagokat használtak, az épületben hat gyorslift, minden helyiségben légkondicionáló berendezés és korszerű informatikai rendszer üzemel. A felhasználóbarát beosztású irodákat kulcsrakész állapotban adták át, a gördülékeny munkavégzést épület-karbantartó részlegek biztosítják. Az irodatornyokat egyedülállóan olvasztja egységgé a bevásárlóközponttal közös tetőkert. Az itt dolgozók számára ma már természetes, hogy bármikor elmehetnek vásárolni, szórakozni, illetve az ötcsillagos Hilton szálloda szolgáltatásai is rendelkezésükre állnak anélkül, hogy el kellene hagyniuk a WestEnd City Center területét.

