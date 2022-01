Békássy Szabolcs: közel lehet a nyájimmunitás

Békássy Szabolcs szerint, bár a friss adatok alapján Magyarországon a koronavírusos esetek mintegy 30-35 százalékáért felel „csak” az omikron variáns, a valóságban ez a szám jóval magasabb is lehet. Ezért – a nyugat-európai trendeket is figyelve – a járvány berobbanására lehet számítani a következő hetekben – emelte ki a szakember az Index-nek nyilatkozva, hozzátéve: az előző hullámokhoz képest a legfontosabb változás az, hogy jelenleg a kórházi ágyak felszabadítása helyett az alapellátás megfelelő módon való felkészítése az elsődleges cél, ami elsősorban az omikron enyhébb megbetegítőképességével magyarázható.

Mint mondta, tapasztalataik szerint az omikron okozta fertőzés az esetek döntő többségében náthaszerű tünetek kíséretében zajlik, a betegek általában orrfolyásra, torokfájásra, enyhe köhögésre panaszkodnak, ami a delta-variánssal ferőzött, de már háromszor oltott páciensekre is igaz. Azzal a különbséggel, hogy előbbi variáns kevésbé tűnik veszélyesnek a tüdőre nézve. Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos szerint ugyanakkor egyelőre nem jelenthető ki, hogy az enyhülő tünetek miatt a korábban alkalmazott vírusellenes készítmények – Favipiravir, Remdesivir – feleslegessé válnak.

Ami a protokollt illeti, úgy fogalmazott:

az otthon elvégezhető tesztek szerepe egyre inkább felértékelődik a járványkezelésben,

ám ha beigazolódik a Covid-gyanú, mindenképpen értesíteni kell a háziorvosunkat, aki megteszi a szükséges intézkedéseket. A tünetek kezdetétől számítva továbbra is tíz napra kell karanténba vonulni. A szakértő egyben reményének is hangot adott, hogy a szigorú hatósági intézkedéseket idővel meg lehet szüntetni. Ez a gyakorlatban azt jelenthetné, hogy a koronavírust is a fennálló tünetek alapján úgy kezelnénk, mint az influenzát vagy más egyéb légúti megbetegedést, vagyis a panaszok függvényében a vizsgáló orvos döntené el, hogy a páciens meddig ne menjen közösségbe – magyarázta. Békássy Szabolcs szerint

egy ehhez hasonló ideális forgatókönyv azt is jelentené, hogy a nyájimmunitás előszobájában vagyunk.

A lazább protokollok bevezetésének feltétele azonban az, hogy teljes egészében az omikron uralja a pandémiát, és egyértelműen beigazolódjon róla, hogy súlyos megbetegítőképessége elenyésző a korábbi variánsokhoz képest – húzta alá. „Ettől függetlenül a következő években folyamatos készenlétben kell lenni, ugyanis bármikor felütheti a fejét egy újabb, súlyosabb megbetegítőképességű mutáció” – fogalmazott a szakértő.

Békássy Szabolcs az interjúban mások mellett arról is beszélt, hogy még most sem késő kérni az influenza elleni védőoltást.

Nyitókép: MR.Cole_Photographer/Getty Images