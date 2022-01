A nyártól kompenzálja a kormány az önkormányzatokat

Az állam nyáron és ősszel különböző mértékben kompenzálni fogja a településeket a kieső idei adóbevételek, az állami béremelés önkormányzati terhei és a növekvő energiaárak miatt - mondta érdeklődésünkre a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Szita Károly kaposvári fideszes polgármester, miután egyeztettek a Pénzügyminisztérium illetékes államtitkárával.

"Nagyon konstruktív volt a megbeszélésünk, a kormány most sem hagyja magára a településeket és az ott élőket" - összegzett a polgármester, kiemelve az alacsony munkanélküliségi számokat, a növekvő béreket és a vállalkozásoknál hagyott, korábban adóként beszedett forrásokat.

Ugyanakkor a válságintézkedések az önkormányzatoknál bevételkieséseket eredményeztek, ezért fordultak a megyei jogú városok a kormányhoz, hogy mire számíthatnak a kompenzáció terén.

"Banai Péter egyértelműen kijelentette, hogy

a kieső adóbevételeinket a korábbi formában és mértékben, módon júniusban és októberben fogja megtéríteni a kormány"

- részletezte Szita Károly.

Vagyis:

a 25 fősnél kisebb települések 100 százalékos kompenzációt kapnak

a 25 ezresnél nagyobb településük pedig az adóerő alapján eltérő mértékűt (0-70-100 százalék).

Szita Károly a tárgyalásokon még azt is tudakolta a kormánytól, hogy a közintézményi (pl. kulturális szféra) béremelésre kapnak-e központi segítséget, itt is jó hírekkel szoltált.

"Mind a garantált bérminimum, mind a minimálbér hatását le fogja finanszírozni a kormány."

A harmadik tárgyalási téma az energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése volt, ez jellemzően azért a településekre marad, de:

"Azok a települések, amelyek nem tudják kigazdálkodni a fellépő költségeket, egy pályázati kapun keresztül egyedi támogatást igényelhetnek majd a kormánytól" - mondta Szita Károly.

A Pénzügyminisztérium is beszámolt az egyeztetésekről. A tárca közleménye szerint Banai Péter államháztartásért felelős államtitkár és Szita Károly folytatott megbeszélést, amelyen elhangzott, hogy a kormány idén is kompenzálja az önkormányzatokat a helyi iparűzési adó csökkentése miatt, és egyeztetéseket folytat a minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelése okozta többletterhek mérsékléséről is.

Banai Péter megerősítette: a kormány az energiaárak emelkedésétől is meg kívánja védeni a településeket, ezért indította el múlt év végén összesen 140 milliárd forintos kerettel az önkormányzatok energiahatékonysági beruházásait támogató pályázatokat.

