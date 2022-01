Hidegfronttal érkezik a január

Az éjszaka érkezett hidegfront nyomán

az északnyugati szél kora hajnaltól egy északnyugat-délkelet sávban nagy területen megerősödik,

sőt helyenként viharossá fokozódik, de a Délnyugat-Dunántúlon és Szabolcsban, valamint környékén gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Északkeleten is csökken a felhőzet és köd kiterjedése is, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy részén egész nap borult maradhat az ég, és ott szitálás, jelentéktelen eső továbbra is előfordulhat. Másutt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel csapadék nélkül.

Még marad a tavaszias idő, a nappali hőmérséklet 11 és 16, északkeleten 5 és 10 fok között valószínű.

Vasárnapra virradóra is többfelé köd képződik, amelynek egy része tartósan megmaradhat. Napközben északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a légmozgás.

A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 4 fok között, délután a napos tájakon 7-12, a tartósan borult, párás, ködös részeken csak plusz 2 és 6 fok közötti értékek várhatók - olvasható az előrejelzésben.

Hétfőn helyenként párás, ködös lesz a reggel. Megvastagszik a felhőzet és elszórtan gyenge esőre is számítani lehet. A nyugatias szél a déli, délnyugati tájak kivételével többfelé élénk, erős lesz. A csúcshőmérséklet 7 és 14 fok között alakul.

Kedden is felhős, borongós lesz felettünk az ég és több helyen az eső is elered. A délnyugati szelet élénk, erős lökések kísérhetik. Délután 5-14 fok valószínű. Szerdán markáns hidegfront érkezik erős, viharos északnyugati széllel. Északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, de a Dunántúlon záporok, hózáporok alakulhatnak ki. Napközben 1 és 9 fok közé esik vissza a hőmérséklet.