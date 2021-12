Völner Pál várhatóan tavaszig képviselő marad a parlamentben

Völner Pál 2010 óta országgyűlési képviselő, előtte Nyergesújfalu önkormányzati képviselője és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke volt. Egyéni mandátuma van, az első ciklusában Komárom-Esztergom megye 4-es választókerületében, 2014 óta pedig a kettesben, vagyis ő Esztergom és környékének parlamenti képviselője.

2018-ig a törvényhozás gazdasági bizottságának alelnöke volt, de már 2010 óta visel kormányzati tisztségeket is, először a Nemzeti Fejlesztési-, majd az Igazságügyi Minisztérium államtitkáraként, továbbá miniszteri biztosként. Mostanáig ő volt Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese is. A 2018-as országgyűlési képviselő-választáson 45 százalékot elérve nyert jobbikos ellenfele, Nunkovics Tibor ellen, aki a szavazatok 34 százalékát szerezte meg. Abban a választókerületben mérette meg magát a harmadik helyen végző DK-s Vadai Ágnes is, aki Nunkovicshoz hasonlóan végül országos pártlistáról került be a parlamentbe.

Völner Pál a választási kampányban az akkor még létező Echo TV-ben így beszélt az esélyeiről: „nem szabad sose lebecsülni természetesen az ellenfeleket, de azt hiszem, hogy az az időszak, ami eltelt, az elmúlt néhány év, az bizonyította, hogy akár képviselőként, akár a kormányzati oldalról kellő támogatást tudtunk juttatni ennek a választókerületnek ahhoz, hogy belássák, hogy érdemes ezt folytatni.”

Völner Pál a miniszterhelyettesi, az államtitkári és a miniszteri biztosi posztjáról mondott le, miután a Legfőbb Ügyészség hivatali vesztegetés gyanúja miatt kezdeményezte a mentelmi joga felfüggesztését, de nem azért mert bűnösnek érzi magát, hanem azért mert vállalja az ügy politikai következményeit.

Ennek ellenére az országgyűlési mandátumát, úgy tűnik, hogy megtartja. De ha vissza is adná, a vonatkozó jogszabályok szerint január 1-je és a rendes választás napja között időközi választást már akkor sem tarthatnak a választókerületében, addig pedig annyira kevés idő van, hogy ez valószínűleg csak a mentelmi jogának felfüggesztésére és az eljárás megindítására lesz elegendő.

Völner Pál tehát a tavaszi választásig minden bizonnyal Esztergom egyéni országgyűlési képviselője marad,

hacsak nem mond le, vagy a Fidesz nem szólítja fel a mandátuma visszaadására. Erre azonban kicsi az esély, mert az ártatlanság vélelme őt is megilleti, tavaszig pedig biztosan nem lesz jogerős ítélet a tucatnyi gyanúsítottat felvonultató vesztegetési ügyben. Az pedig végképp nyitott kérdés, hogy a következő hónapokban Völner Pál egyéni országgyűlési képviselő részt vesz-e a parlament munkájában.

