Több milliós végkielégítés jár Völner Pálnak

Nem távozik üres kézzel az Igazságügyi Minisztériumból Völner Pál, aki kedden lemondott az államtitkári tisztségéről, miután Polt Péter legfőbb ügyész korrupciós vádak miatt kikérte a mentelmi jogát a parlamenttől – írja a 24.hu. A jogszabály szerint háromhavi illetményével megegyező búcsúpénz jár Völner Pálnak, azaz bruttó 3,9 millió forint.

A lap szerint ezt még abban az esetben sem kell visszafizetnie a politikusnak, amennyiben jogerősen elítélik. „Ez nem jár vissza, illetve erre nincsen szabály, mivel államtitkárt még sosem fogtak perbe korrupció miatt, tehát erre nem is gondolt a jogalkotó a végkielégítési szabályozás esetén” – fejtette ki Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója a portálnak.

Völner Pálnak a végkielégítésen kívül, bármilyen bizarrul is hangozhat ez most, járhat szabadságmegváltás is a bent ragadt szabadnapjai után – teszik hozzá.

Donáth Anna, a Momentum elnöke és Európai Parlamenti képviselője a hír kapcsán arról ír a Facebookon, hogy ha Rácz Zsófia miatt lehetőség volt törvényt módosítani, hogy diploma nélkül fiatalokért felelős helyettes államtitkár lehessen, akkor itt a lehetőség, hogy Völner Pál korrupciós ügye után is jogszabályt módosítsanak. „Ne kaphasson végkielégítést az a kormánytag, akit jogerősen elítélnek – írja a pártelnök. – Ha a fideszes többség nem hajlandó módosítani a végkielégítési szabályozást, egyértelműen beismerik, hogy még a bizonyítottan korrupt fideszeseknek is jár a jutalom.”

Az MSZP arról ír közleményében, hogy határozati javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy azon kormányzati tisztségviselők, akikkel szemben büntetőügyekben eljárást indítanak a hatóságok, ne kaphassanak semmilyen kifizetést, se végkielégítést, se a még meglévő szabadnapokért járó pénzbeli megváltást sem, addig amíg az ügyükben felmentő ítélet nem születik.

