Szlávik János: a következő két hétben nem lesz jobb a helyzet

Sok oltatlan beteg van, és vannak olyanok is, akik az oltás ellenére is bekerülnek a kórházba, de utóbbiak általában nem kerülnek intenzív osztályra, és meg is gyógyulnak - mondta a szakember az ATV Heti Napló Sváby Andrással című műsorában.

Szlávik János szerint elképzelhető, hogy további intézkedésekről kell majd a közeljövőben dönteni, mert a szennyvízben emelkedik a víruskoncentráció, ami azt jelenti, hogy a következő két hétben nem számíthatunk arra, hogy a helyzet javulni fog.

Véleménye szerint az oltási hajlandóságot különböző módokon lehet emelni, a legsúlyosabb megoldás a vakcina kötelezővé tétele. Ám meglátása szerint a kötelező oltásokat olyan betegségek ellen kell bevezetni, amit el lehet törölni a Föld színéről, ilyen például a fekete himlő, a koronavírus viszont nem ilyen, ez egy folyamatosan jelenlévő, változó megbetegedés, ami ellen nehéz lenne kötelező oltásokkal harcolni.

A szakember figyelmeztetett, hogy a koronavírus nem olyan, mint az influenza, úgy tűnik, itt 4-6 havonta fel kell frissíteni az immunrendszert. Nemcsak azért, mert csökken a védettség, hanem mert újabb variánsok jönnek.

Nyitókép: Kovács Attila