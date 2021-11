Horogra akadt az ország legnagyobb harcsája

Eddig csak legendák keringtek arról a 130-140 kilósra becsült harcsáról, amelynek még szeptember végén akasztottak be a a Hortobágyi Halgazdasági Zrt. Ohati 3-as horgásztaván – írja a Pecaverzum.

A lap cikke szerint a halat eddig senkinek nem sikerült kifognia, de másfél hónappal ezelőtt egy horgász szerencsével járt, és közel három óráig küzdött a harcsával. Czimmermann Gábor látott az egyik sziget mellett komolyabb halmozgást, amikor a csónakból horgászott. A férfi már az elején látta, hogy nagy harcsával lesz dolga. Egy 2,70 méteres, 80-150 grammos botot tartott a kezében, a csali pedig egy 6 centis gumihal volt.

A kapás után 45 perc után látta meg először a halat, először a farkát, és akkor már tudta, hogy soha nem látott példánnyal van dolga. Ekkor segítséget is hívott, de kétórányi fárasztás után is elhúzta a hal a két csónakot is. A harcsa ereje csak nem akart elfogyni, de aztán

a hal felöklendezett egy négy kilós süllőt és egy hat kiló körüli harcsát is,

ami jó jelnek tűnt, hiszen ez már a végső stádium.

Két és fél órája küzdöttek már a hallal, amikor az egyik segítő úgy döntött, bemegy érte. Már fogta a farkát, de a másik kezével a hasát alig érte el, így 280 centire saccolták a méreteit. A maratonira hosszúságúra nyúlt csata végül nem várt fordulatot vett, a hal ki tudott szabadulni és simán elúszott.

Az eddigi legnagyobb harcsa, ami a Mohosz rekordlistáján megtalálható, Sasvári Márk nevéhez fűződik, aki 2019. október 20-án egy baranyai horgászvízből emelt ki egy 224 centis és 109 kilós példányt.

Nyitókép: pecaverzum.hu