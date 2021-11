Így a legjobbak az esélyek COPD-vel, mégis kevesen élnek a lehetőséggel (x)

Az online kérdőívben megkérdezettek mindössze 4% százaléka jelezte, hogy most is rendszeresen jár szűrővizsgálatra, ami még kevesebb, mint az előző évben, ám akkor is csak 7 százalék felelt igennel arra a kérdésre, hogy mennyire lenne nyitott arra, hogy évente elmenjen egy légzésfunkció ellenőrzésre. Ugyanennyien azonban feleslegesnek is tartják a vizsgálat elvégzését. Viszonylag magas, 58 százalék a bizonytalanok aránya, ők elképzelhetőnek tartják, hogy elmenjenek légzésfunkció-ellenőrzésre.

Potecz Györgyi az eredményekre reagálva elmondta, hogy a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) nem gyógyítható, vissza nem fordítható progresszív betegség. A kezeléssel az állapotromlást lehet lelassítani, a panaszokat csökkenteni, a beteg életkilátása és életminősége tehát nagymértékben függ attól, hogy mikor kezdik meg a gyógykezelését. A rendszeres szűrővizsgálat és ezáltal a korai diagnózis tehát nagyon fontos, minél előrehaladottabb állapotban van ugyanis a beteg, minél inkább károsodott a tüdeje, annál kevésbé lehet jó eredményt elérni a kezeléssel.

Kinek javasolt az évenkénti szűrővizsgálat?

A COPD kezdetben nem okoz jellegzetes tüneteket, sokáig lappang, miközben a tüdő működése romlik. Köhögés, eleinte csak terhelésre jelentkező nehézlégzés, légszomj utalhat a kezdődő betegségre. Mivel azonban a COPD jellemzően dohányosoknál alakul ki, ők gyakran a dohányzás természetes következményének vélik ezeket a panaszokat, és nem gondolnak arra, hogy orvoshoz forduljanak vele. A légzésfunkciós vizsgálat tehát mindenkinek javasolt évente, aki elmúlt 40-45 éves és dohányzik.

A légzésfunkciós vizsgálat során a betegnek becsipeszelt orral kell egy készülékbe kifújnia a belélegzett levegőt. Ezt több alkalommal is meg kell ismételnie, szükség szerint, egyéntől függően akár hörgőtágító használatát követően is. A készülék által mért értékekből a tüdőgyógyász a tüdő működéséről több értéket le tud olvasni, melyek alapján meg tudja állapítani, hogy fennáll-e COPD a betegnél. A vizsgálat fájdalommentes és 15-30 percet vesz igénybe.

Ön szokta otthon mérni a légzésfunkcióját, vezet COPD-naplót?

A COPD krónikus betegség, rendszeres orvosi kontrollt igényel, hogy a gyógykezelést a beteg állapotához lehessen igazítani, az optimális eredmény elérésének érdekében. A rendszerint félévenkénti orvosi találkozó mellett azonban fontos, hogy a betegek a mindennapi életvitelük mellett is monitorozzák az állapotukat. Így ugyanis az orvos is hatékonyabb kezelést tud beállítani, mint ha azt csak a rendelőben, adott időben mért vizsgálat eredménye alapján tenné.

A kérdőívben megkérdezettek közül csak 16-an érintettek személyesen is a COPD-ben, közülük csak ketten vezetnek COPD-naplót és mindössze négyen végeznek otthon is légzésfunkció-mérést.

Potecz Gyöngyi elmondta, hogy az otthoni monitorozás egyik eszköze a COPD-napló vezetése, amikor a beteg lejegyzi, hogy adott napon milyen tüneteket tapasztal, ezt esetleg mivel hozza összefüggésbe. Egy másik fontos és objektív eszköz az otthoni légzésfunkciós készülék. Az inhalátorhoz hasonló készülék segítségével a beteg az otthonában, akár naponta tudja rögzíteni a tüdőfunkciót mutató értékeket. Ezeket az okostelefonra letölthető alkalmazásban rögzíteni tudja, szükség esetén távkonzultációban az orvossal is megoszthatja az eredményeket, aki így a távolból is tud módosítani a gyógyszeres kezelésen. Mindenképp fontos lenne tehát, hogy erről, a Tüdőközpontban már elérhető lehetőségről a COPD-s betegek is értesüljenek, és minél szélesebb körben elterjedjen a használata.

Forrás: Tüdőközpont – www.tudokozpont.hu

