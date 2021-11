Fontos dátumot közölt a posta a karácsonyi csomagokkal kapcsolatban

Átadták a Magyar Posta Zrt. fóti logisztikai központban a két új szállítógépet, amik automatizálják a csomagok feldolgozását. Panulin Ildikó az InfoRádiónak kiemelte, az észak-pesti régiót és az észak-pesti agglomerációt kiszolgáló, Budapest határában található létesítmény ma Magyarország legnagyobb logisztikai központja.

A Magyar Posta szóvivője az év végi szezont illetően elmondta, a nagyobb webshopok általában már november második felétől megkezdik az akcióikat, amiben decemberig nincs megállás, tehát egyértelműen ez az időszak a legsűrűbb az egész évet tekintve. A posta napi szinten a legtöbb csomagra december közepén számít, azzal kalkulálva, hogy az idei évben is rekordot fognak dönteni. Panulin Ildikó hozzátette, ebben az időszakban megemelik a létszámot, illetve kölcsönzött munkaerőt is alkalmaznak a logisztika területén. Több futárnál lesz bankkártyás fizetésre alkalmas POS-terminál, illetve a kézbesítést segítő DPA-k modernizálása is folyamatban van.

A Magyar Posta számára fontos, hogy az összes webáruházi partnerükkel, legyen az kicsi vagy nagy, egyeztessék a kapacitásokat, hogy körülbelül menyi csomagot fognak beszállítani, hiszen nekik mind munkaerőben, mind eszközben, járműszámban le kell követniük, rugalmassá téve a rendszer - hangsúlyozta a szóvivő. Fót, 2021. november 11. A Magyar Posta Zrt. fóti logisztikai depójában telepített automata csomagszortírozó-rendszer 2021. november 11-én. MTI/Illyés Tibor

A Magyar Posta ezzel kapcsolatban arra kéri az ügyfeleit, hogy

a karácsonyra szánt küldeményeket legkésőbb december 20-ig adják föl a postákon,

mert csak így tudják biztonsággal garantálni, hogy az megérkezik a címzetthez. Mint ismert, idén december 24-e péntekre esik, de az már nem munkanap, vagyis a futárok december 23-a estig dolgoznak és viszik házhoz a csomagokat. Akit viszont nem találnak otthon, az december 24-én még a nyitva tartó postákon át tudja venni a csomagot, ha értesítés érkezett róla. „De a csomagfeladást, azt javasoljuk, december 20-áig tegye meg mindenki” – ismételte meg.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor