Alattomos gyilkos – a cukorbetegség (x)

A cukorbetegség világnapja alkalmából a Prima Medica által megrendelt Szinapszis-kutatás eredményeiből kiderült, mely szövődmények fordulnak elő a leggyakrabban cukorbetegség esetén és milyen ismeretekkel rendelkeznek a diabéteszben érintettek.

Magas a cukorbetegségben érintettek száma

A szív- és érrendszeri megbetegedések után a második leggyakrabban előforduló megbetegedés a diabétesz. A megkérdezettek 41 százaléka érintett benne, akár úgy, hogy ő maga cukorbeteg, akár úgy, hogy az egyik (vagy több) családtagja. A 2-es típus kialakulásának esélye az életkor előrehaladtával nő, ám a diagnosztizálásnál a korhatár egyre előrébb tolódik.

Sajnos kezdetekben nem okoz figyelemfelhívó tüneteket, így a 2-es típusú diabétesz akár évekig is úgy lehet jelen, hogy az érintett nem is tud róla. Viszont a magas vércukorszint ekkor is folyamatosan rombol és különböző veszélyes szövődményeket generál – igen gyakori, amikor ezek hívják fel a figyelmet cukorbetegségre.

Ezek a leggyakoribb szövődmények

A friss hazai kutatásból kiderült, hogy szövődmények tekintetében a cukorbetegek legnagyobb része látászavarral küzd, de gyakoriak a szívproblémák és a lábon megjelenő sebek, fekélyek is. Borús Hajnal, a Cukorbetegközpont diabetológusa még felhívja a figyelmet a krónikus vesebetegségre, mint szövődményre is. Elmondása szerint a dialízisre kerülők igen nagy része cukorbeteg.

Cukorbetegség okozta szövődmények előfordulása (N=70) Látásproblémák 50% Szívproblémák 33% Sebes láb 14% Fekély 6%

Hogy el lehessen kerülni a szövődményeket, igen nagy hangsúlyt kap a prevenció, melybe a magasabb rizikócsoportba (45 év felettiek, családban előfordult diabétesz, túlsúly, korábbi gestatios diabetes, prediabetes/IR) tartozók rendszeres, évenkénti szűrése és a vércukorszint kordában tartása tartozik.

Diagnosztizált cukorbetegség esetén a betegeknek további szűréseken kell időközönként részt venniük, hogy fény derülhessen az esetleges szövődmények meglétére – így idejében meg lehet kezdeni a terápiát is. A szövődményszűrésen belül szemészeti, neuropátiás vizsgálat, a veseműködés ellenőrzése, kardiológiai, szív- és érrendszeri vizsgálatok szükségesek, valamint a lábak átnézése is.

Szerencsére a kutatásból kiderült, hogy a cukorbetegek ismerete igen magas a szövődmények tekintetében, tisztában vannak a rizikókkal, valamint azzal, hogy a sebgyógyulás ekkor hosszabb időt vesz igénybe, valamint egy apró sebből is nagy baj származhat. Mindezekhez érdemes hozzátenni, hogy sajnos elég sokan bizonytalanok a szívproblémákkal kapcsolatban, valamint kevesebb információjuk van a sebes láb és a fekély kialakulásáról és prevenciójáról.

