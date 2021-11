Ismét megszólalt a Mol az AdBlue-hiány ügyében

Mint arról az Infostart is beszámolt, hiánycikké vált a dízel üzemanyagokhoz szükséges AdBlue adalék. A Mol ezután közleményt adott ki: korlátozták az AdBlue eladását, de kiemelték, hogy a közfeladatot ellátó szervezeteknek továbbra is biztosítják a dízel korlátlan vásárlását. Azt is írták, hogy a készlethiányt a sajtóhírek nyomán kialakult pánikfelvásárlás, és a 10-20-szorosára nőtt lakossági kereslet okozta, valamint hogy a részben nyerészkedési célú felvásárlás felborította a magyar piacot.

Bakos Piroska, a MOL belföldi kommunikációs vezetője ennek kapcsán az ATV Startban elmondta, hogy felesleges készleteket felhalmozni, hiszen az AdBlue-t gyártó gyárak működnek, nincsen termeléskiesés. Ha mindenki csak a szokásos mennyiségű adalékanyagot vásárolja, akkor hamar helyreáll a helyzet.

Azt is elmondta, hogy egy kannányi AdBlue-val nagyjából 8-10 ezer kilométert lehet autózni. Szót ejtett még arról, hogy az adalékanyagot hamisítják is, ezért vásárláskor körültekintőnek kell lenni.

Nyitókép: picture alliance/Getty Images