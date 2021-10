Szlovákiában is hiánycikk az AdBlue

Az AdBlue legnagyobb gyártója Európában a szlovákiai Vágsellyén található Duslo. Peter Blaha, a vegyipari vállalat igazgatója maga is megerősítette, hogy azoknak a dízelautóknak a tulajdonosai, melyek működéséhez elengedhetetlen az AdBlue, tömeges felvásárlásba kezdtek, ez pedig könnyen hiányt idézhet elő. „Gyakori eset, hogy ciszternásautóval leszállítjuk az AdBlue folyadékot a legnagyobb benzinkutakra, ott azonban már teherautókkal várakoznak, s pillanatok alatt felvásárolják a teljes készletet” – számolt be a tapasztalatairól az adalékanyagot gyártó szlovák vegyipari vállalat igazgatója. Ez a jelenség a fuvarozó cégek figyelmét is felkeltette, mivel az AdBlue hiánya akár le is állíthatja a teherforgalmat.

Peter Kremský, a kormánypárti OĽaNO parlamenti képviselője szerint az államnak mindenképp kötelessége lenne a lakosság számára is bebiztosítani a megfelelő mennyiséget. Úgy tájékoztatott, gyakran előfordult az utóbbi napokban, hogy az AdBlue készletet egy benzinkúton egyetlen személy vásárolta fel azzal a céllal, hogy külföldön jóval drágábban eladja, a feketepiacon ugyanis ennek az adaléknak is jelentősen megugrott az ára. A képviselő felszólította a gazdasági minisztert, hogy lépjen közbe, és korlátozza az AdBlue árusítását, és hozzon olyan intézkedést, amely alapján az autótulajdonosok csak közvetlenül az autójuk tartályába tudják tankolni.

A helyzet komolysága miatt a szlovák gazdasági minisztérium utasította az Állami Tartalékalapot, hogy vásároljanak 500 ezer liter AdBlue üzemanyagadalékot. „Ez az állam szükségleteit szolgálja, hogy képesek legyünk a saját szervezeteink ellátására” – magyarázta Richard Sulík szlovák gazdasági miniszter, hogy mi is lesz a félmillió liter adalék sorsa. Az Állami Tartalékalap megerősítette, hogy megkezdte az AdBlue adalék beszerzését, ez a folyamat azonban néhány hétig, de akár hónapokig is eltarthat.

Eközben a Mol szlovák leányvállalata, a Slovnaft, a saját töltőállomásain már korlátozta az AdBlue árusítását, egy vevőre legfeljebb száz liter jut az adalékból. A vállalat arra is figyelmeztetett, hogy bizonyos töltőállomásokon hiány léphet fel, mindent megtesznek azonban azért, hogy minél hamarabb orvosolják a problémát.

