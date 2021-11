Hétvégi járványadatok: 11 211 új fertőzött, 152 halott

Az elmúlt három nap összesen 11 211 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 874 630 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov. Váratlanul közöltek adatokat mindszentek napján, hiszen a harmadik hullám lecsengése óta hétvégente és az ünnepnapokkal megnyúló hétvégéken nem jöttek ki számok a járványhelyzetről, csak munkanapokon volt adatközlés.

Elhunyt 152 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 30 881-re emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 800 207 (2297 lett több a számuk péntek óta), az aktív fertőzöttek száma pedig 43 542 főre emelkedett (pénteken közel 9 ezerrel kevesebbet jelentettek).

2605 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (475-tel nőtt a számuk), közülük 299-en vannak lélegeztetőgépen (+69).

A beoltottak száma 5 955 207 fő, közülük 5 736 378 fő már a második oltását is megkapta (nagyjából 5 ezren kapták meg az első és a második dózist is 3 nap alatt), 1 millió 221 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették (30 ezren kapták meg a pénteki adatközléshez képest).

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor