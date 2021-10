Ilyen e-mailben buzdít harmadik oltásra a kormány

Azt már tegnap bejelentették, hogy írnak, és sokan már meg is kapták alevelet. Az e-mail szövege így szól:

"A koronavírus-járvány negyedik hulláma elérte Magyarországot is. Egész Európában, így hazánkban is nő a betegek száma. A most terjedő delta vírusmutáns gyorsan terjed, és súlyosabb megbetegedést képes okozni. A legnagyobb veszélyben továbbra is a beoltatlanok vannak.Felhívjuk az oltottak figyelmét, hogy a védőoltás után kialakuló védettség néhány hónap elteltével gyengülhet. Ez minden vakcinára igaz. Ezért a régebben oltottak számára is kiemelten fontos az ismétlő oltás.Ezért kérjük, hogy amennyiben elmúlt 18 éves, és már több mint 4 hónapja vette fel korábbi oltását, jelentkezzen az ismétlő harmadik oltásra is! Ennek beadását kérheti háziorvosától, emellett az interneten is foglalhat időpontot valamely kórházi oltópontra. Ezt az alábbi oldalon tudja megtenni."

