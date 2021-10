Kormányinfó élőben - Koronavírus-ügyi korlátozásokat jelentett be Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: a szakminisztérium fontolja meg ezt. Mindenki azt adassa be magának, amit szükséges!

2021.10.28. 10:47

Migráció

Gulyás Gergely: 2015 óta a legnehezebb a helyzet most, az afgán és a fehérorosz helyzet miatt egyaránt. A napi átlag (illegális határátlépés kísérlete) 319. Tavaly 97 volt ez a szám. Európában újrakezdődött ez a vita, az EU a migráció pártján áll, a belügyi biztos szerint a koronavírus-járvány utáni helyreállítás akkor történhet meg, ha a megoldásban migránsok és migránsszervezetek is részt vesznek. Azt is mondja, hogy a migránsokra szükség van a gazdaságban és a társadalomban. Eközben Manfred Weber (Európai Néppárt) a határvédelem mellé állt. Magyarország levélben fordul az Európai Bizottsághoz, hogy a határvédelem költségeit térítse meg, az eddigi 500 milliárd forint ráköltésből 7 milliárdot állt az Európai Unió. A helyzet élesebb, mint 2015 óta bármikor. Álljon az EU a migráció pártjáról a határvédelem pártjára!