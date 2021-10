Friss adatok: 4039 új koronavírus-fertőzött, 45 ember elhunyt

4039 új fertőzöttet igazoltak szerdán (egy hete ez a szám 2361 volt), ezzel a járvány kezdete óta összesen 859 378 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 45 többségében idős, krónikus beteg (az egy héttel ezelőtti adatközléskor 20-an voltak), így az elhunytak száma 30 692 főre emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 797 142 fő (szők négyezerrel lettek többen egy hét alatt),

az aktív fertőzöttek száma pedig 31 544 főre emelkedett a múlt heti 17 521-ről.

1 970 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (1105 volt egy hete), közülük 204-en vannak lélegeztetőgépen a múlt szerdai 155 után - derül ki a Koronavírus.gov.hu adataiból.

A legalább egyszer beoltottak száma 5 947 085 fő (egy hét alatt számuk 15 ezerrel nőtt), közülük 5 728 025 fő már a második oltását is megkapta (egy hét alatt bő 17 ezren), 1 millió 164 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették (az ő heti számuk ismét 100 ezer főnél is nagyobb mértékben növekedett).

Nyitókép: MTI/Mónus Márton