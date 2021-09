A választás előtt visszaadná a teljes 13. havi nyugdíjat a miniszterelnök - a nap hírei

Még a választás előtt visszaadná a teljes 13. havi nyugdíjat a miniszterelnök. Orbán Viktor reggeli rádióinterjújában úgy fogalmazott, azért küzd, hogy felgyorsítva adják vissza a teljes juttatást, tehát ne csak a második hetit, hanem a harmadikat, esetleg a negyediket is megkaphassák a nyugdíjasok. A koronavírus-helyzetre utalva azt mondta: életveszélyben vannak azok, akik nem oltatták be magukat. Orbán Viktor azt mondta: nem akarja kötelezővé tenni az oltást, csak az egészségügyben. Az esetleges korlátozásokkal összefüggésben hangsúlyozta: ha lesz bármilyen intézkedés, azokat kell korlátozni, akik nem oltatták be magukat.

Döntött a kormány a családi adóvisszatérítés részleteiről - jelentette be a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Varga Mihály felidézte: ennek feltétele, hogy a gazdasági növekedés az idei évben elérje az 5,5 százalékot. A visszatérítés minden olyan gyermekes szülőnek jár, aki családi pótlékra jogosult, ha mindkét szülőnek van bejelentett munkahelye, mindketten megkapják a pénzt. A jogosultak között vannak az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők, az ingatlan-bérbeadók, a katás és az ekho-s adózók is. A NAV már jövő februárban teljesíti a visszafizetést.

A demográfiai kihívásokra adott válaszokról, a családpolitikában bevált jó gyakorlatokról, az értékek és támogatások fontosságáról beszéltek miniszterek a 4. Budapesti Demográfiai Csúcson. Novák Katalin azt mondta: miniszterként azért dolgozik, hogy az embereknek ne kelljen választaniuk a család és a munka között, hanem a kettő működhessen együtt is. Szlovénia családügyi minisztere szintén ezt emelte ki ezért elsősorban a nőket szeretnék támogatni. A lett tárcavezető arról beszélt, hogy országában a népességcsökkenés miatt a családpolitika túlélési kérdés.

Összesen száz ország képviselői lesznek jelen a szombaton megnyíló Vadászati és Természeti Világkiállításon és ötven ország vesz részt kiállítóként - mondta a kiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos az InfoRádió Aréna című műsorában. Kovács Zoltán Szólt arról is, hogy a vadászati piacot nehéz megbecsülni mind globálisan, mind az országban, ugyanakkor sok tízmilliárd forintos piacról lehet beszélni. Ismertette: csaknem 1500 program lesz a kiállításon, hat csarnokban állandó kiállítások, kettőben pedig kereskedelmi kiállítások lesznek. A kiállítás a Hungexpón október 14-ig várja a látogatókat.

Fontolgatja a paksi 1-es blokk üzemidejének meghosszabbítását az állam, a geopolitikai helyzet megváltozása miatt – mondta el a Magyar Villamos Művek elnök-vezérigazgatója. Kóbor György, az Indexnek adott interjújában kiemelte, hogy az 1-es blokk engedélye 2023-ban jár le, emellett több éves csúszásban van a Paks II projekt. Teljesen más a geopolitikai környezet, mint amikor döntés született a Paks II-es beruházásról.

Új fővárosi drogstratégiát dolgoznak ki, és ennek első lépése, hogy kutatást készítenek Budapest kábítószerügyi helyzetéről - közölte a főpolgármester-helyettes. Kerpel-Fronius Gábor elmondta, hogy megtartotta első ülését az újjászervezett Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Közölte, pályázatot hirdetnek, hogy a Budapesten dolgozó, érdemi tapasztalattal rendelkező szakmai, civil és egyházi szervezetek jelentkezhessenek a fórum munkacsoportjaiba, ebből ötöt állítottak fel, ahol az érdemi szakmai munka folyik majd.

Támogatja a kormány az új Közlekedési Múzeum beruházás felgyorsítását – az erről szóló kormányzati döntésről a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója számolt be Facebook oldalán. Vitézy Dávid hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy előrehozhatók a bontások, a korábban szennyezett járműjavító talajának környezeti kármentesítése és néhány kisebb épület rekonstrukciója, még mielőtt a nagy múzeumépület tervei teljesen készen állnának. Az Északi Járműjavító a kormány mostani döntésével a 2022-től hivatalosan is a Múzeum otthonává válik.

Norvégiában szombat délután 4 órakor feloldják csaknem az összes korlátozást, amely még érvényben van a koronavírus-járvány miatt. Eredetileg ezt már mintegy két héttel korábban megtették volna a skandináv országban, de szeptember első hetében a sok új fertőzött miatt elhalasztották az intézkedést. Azóta újra csökkent az újonnan megfertőződöttek száma. Norvégiában már 84 százalék a teljesen beoltottak aránya, de ez az arány elmarad a szomszédos országokéitól.

Őrizetbe vették Carles Puigdemont katalán függetlenségpárti EP-képviselőt Olaszországban. A volt katalán elnök 2017 óta Belgiumban él száműzetésben, miután Katalónia megkísérelte elszakadását Spanyolországtól. Az őrizetbe vétele egy 2019. októberében kelt európai elfogatóparancs alapján történt, amikor megérkezett Szardíniára.

