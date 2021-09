Kiderült, miért szökött az egekbe a jogosítvány ára

Az autósiskolák országszerte jelenleg is a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt vizsgákat igyekeznek pótolni, azzal együtt, hogy az oktatók heti óraszámát a korábbi 48-ról 70 órára emelték, amibe a vizsgaórák nem is számítanak bele – mondta Böröcz Mátyás. A szakember érdeklődésünkre arra is kitért, hogy ma Magyarországon 4000-4200 oktató van, számuk folyamatosan ingadozik, miután sok idős kolléga hagyja el a pályát.

A legfrissebb KSH-statisztikák szerint egy átlagos tanfolyam ára augusztusban – a tavalyi 212 500 forint helyett – 235 050 forint volt, mindez azonban lényegesen több óraszámot is jelent, miután eltörölték a rutinvizsgát – jegyezte meg a Magyar Autósiskolák Szövetségének elnöke.

„Mi nagyon szeretnénk, ha visszaállítanák, mert ezáltal a vizsgázók egyfajta vizsgatapasztalatot szereznének, és talán nem harmadszorra, negyedszerre, vagy ötödszörre mennének át a forgalmin” – magyarázta. A vezetési órák ára 5 ezer forinttól akár 10 ezer forintig is fölmehet annak függvényében, hogy a tanuló a hétköznap vagy a hét végén szeretne órákat venni.

Böröcz Mátyás a rutinvizsgák hiánya mellett arra is fölhívta a figyelmet, hogy a pandémia alatt sokan az e-Titán online rendszeren keresztül vizsgáztak, ami viszont nem összehasonlítható egy tantermi oktatással, ahol például kérdezhetnek is a tanulók, akik emiatt

alapvető hiányosságokkal küzdenek.

„Az elméleti tudnivalók elsajátítására az internetes oktatás sajnos nem alkalmas” – tette hozzá.

