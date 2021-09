Őrült sok időt veszítettek az autósok az M0-son

A Vezess.hu cikke szerint nem túlzás azt mondani, hogy „abban a pillanatban, amikor a Hárosi hídon felszámolták a terelést, mintha kiszippantották volna az autókat a környező utakról” – a terelés szeptember 1-jei megszűnése, az északi híd felszabadulása tehát óriási változást hozott.

A lap a felújítási munkálatok utolsó napján, majd szeptember 1-jén a Google térképes segítségével folyamatosan nyomon követte a törökbálinti M7-es bekötő és a gyáli M5-ös bekötő közti szakasz aktuális menetidejét, és szinte „nem is hittek a szemüknek” a számok láttán.

A 27 kilométeres szakasz a Google Maps szerint forgalom nélkül, üres úton oda is, vissza is 15 perc lenne, amit nyugatról–keletre, azaz az M5-ös felé már az átadás előtt is úgy-ahogy hozott, az M5-östől az M7-es felé viszont „horroridők” voltak láthatók még a felújítás utolsó napján is – teszik hozzá.

A fentiek szerint a felújítás utolsó napján Törökbálint felől Gyál irányába 31, visszafelé 63 perc volt a menetidő, míg szeptember 1-jén az M7-estől az M5-ösig 16 percre, fordítva 17-re csökkent. A két nap között nyugatról keletre 15, keletről nyugatra 46 percet, másképp negyed, valamint háromnegyed órát nyertek a közlekedők.

A Vezess.hu hozzáteszi: a Magyar Közút 2020-as forgalomszámlálásai adatai alapján a két irányban együtt napi 102 ezer áthaladóval számolva a felújítás befejezésével 103,7 ezer órát, másképp 4320 napot, vagy ha úgy tetszik, 11 évet és nyolc hónapot spóroltak meg az arra járók egyik napról a másikra.

