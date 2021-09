Az év polgármestere: Zalaegerszeg a béke szigete

Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán lett az év polgármestere.

„Egy ilyen elismerés mindig jólesik az embernek – mondta a díjazott az InfoRádióban –, akkor is, hogyha szakmai szervezettől kapja, akkor is, hogyha állami kitüntetést, de talán mindenkinek az a legfontosabb, amikor azok ismerik el és jutalmazzák meg, akik között él, akikért dolgozik, akiket szolgál, és ebben az esetben az év polgármestere díj kitüntető cím egy országos szavazás eredménye, amelyben ott vannak szülővárosom, Zalaegerszeg polgárai szavazatai, az ország más részéről érkező elismerések is.” Közönségszavazáson dől el a cím Átadták az Év polgármestere, alpolgármestere és jegyzője díjakat pénteken a 26. Városi Polgármesterek Találkozóján Szarvason. Az év polgármestere Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg),

az év alpolgármestere Fórizs László (Hajdúböszörmény),

az év jegyzője Tatár Zoltán (Hódmezővásárhely) lett.

Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára azt mondta, hogy a településvezetők egyik legfontosabb ismérve a szakmai felkészültség, tudás és tapasztalat mellett a választókhoz való viszony. A díj azért különösen fontos, mert azt maguk a polgárok szavazzák meg, "ami a leghitelesebb visszajelzés" – tette hozzá.

A rendezvényt 1995-ben szervezték meg először, ötletgazdája a Szféra Európa Kft. volt. Szarvas másodszor adott otthont a díjátadónak. A jelöltekre online lehetett szavazni. A díjat eredetileg tavaly adták volna át, a koronavírus-járvány miatt maradt idénre. (MTI)

A polgármester beszélt arról is, hogyan alakította át munkájukat a járvány.

„Amikor elkezdtük tervezgetni a 2020-as évet 2019 végén, akkor nagyon nagy álmokat és terveket szőttünk, hiszen úgy tűnt, hogy egy minden eddiginél sikeresebb, nagyobb költségvetésű nagyberuházásokat tartalmazó és a kormány segítségével valóban új célokat megvalósítani tudó esztendő elé nézünk – nyilatkozott Balaicz Zoltán. – Aztán érkezett 2020 márciusában a koronavírus-világjárvány és ugyan ezeket a terveket nem söpörte el szerencsére, mert az ország és azon belül a város gazdasága is végül jól teljesített, de azért kellett, hogy lemondásokkal is szembesüljünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy bár nagyon nehéz volt mindannyiunknak,

érdekes és tanulságos időszakon vagyunk túl, sokat tanultunk mi, városvezetők és polgármesterek ebből az időszakból.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy Zalaegerszeg polgárai kitűnően vizsgáztak nemcsak a védekezésben tanúsított hozzáállás tekintetében, nemcsak az összefogásból, hanem abból is, hogy olyan mindennapi kapcsolattartást, olyan, a segítségre, az összefogásra, a jótékonyságra koncentráló közösségi életet tudtunk kialakítani, amelyre méltán lehet majd alapozni.

Persze azt tudjuk, hogy a járvány elsősorban az egészségünket támadta, azt is éreztük, hogy másodsorban támadta a gazdaságunkat, ezen talán lassan-lassan túl leszünk, de viszonylag keveset beszélünk arról, hogy egy harmadik támadási felülete is volt a pandémiás időszaknak, az emberi kapcsolatainkat és a közösségeinket vette célba. Ebből a szempontból nemcsak most, hanem még hosszú ideig nagyon sok feladatunk lesz, hiszen

a város szövetét, ezt a közösségi összefogást és az emberi kapcsolatainkat újra kell alkotni, újra kell szőni,

és ebben még nagy feladat vár ránk, de azt gondolom, hogy az elmúlt másfél, közel két év tapasztalata alapján optimistán nézhetünk ez elé a feladat elé is.”

Az év polgármestere úgy látja, hogy Zalaegerszegre már az elődje, az 1994-től hivatalban lévő Gyimesi Endre idején is az összefogás volt jellemző.

„Azt hiszem – mondta Balaicz Zoltán –, hogy nálunk egy kicsit úgy érzik az emberek, mintha a béke szigetén lennének, hiszen igyekszünk mindenkinek megadni a tiszteletet. Ez meg is látszik a különböző rendezvényeink, programjaink, a közgyűlések hangulatán, és talán az is elárul valamit, hogy

2014-ben 64 százalékos, 2019-ben pedig 70 százalékos többséggel választottak meg a szülővárosom polgármesterének.”

2006-ban, 28 évesen lett önkormányzati képviselő, most, 43 évesen már tapasztalt polgármester.

„Az elmúlt 15 esztendőben nagyon sokat tanultam – mondta az év polgármestere –, és az is nagyon fontos, legalábbis egy városvezetői székben, egy önkormányzati közegben, hogy az ember tanuljon és fokozatosan lépjen előre a különböző deszkákon, hiszen így lehet igazán a különböző szakterületeket jobban megismerni és a kapcsolatrendszert is kiépíteni. Nem biztos, hogy jó és előnyös, hogy ha valaki egyből a magánszférából hirtelen polgármesterré válik. A tanulásnak és a munkának vagyok elsősorban a híve, így voltam önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, alpolgármester és utána polgármester. Ez hasznos volt.”

Nyitókép: MTI/Varga György