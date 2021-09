Vasárnap kezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten. A megnyitó ünnepség délután a Hősök terén kulturális műsorral kezdődik, majd szentmisével folytatódik, amelynek főcelebránsa Angelo Bagnasco bíboros, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke lesz. Délutánonként a Széll Kálmán téren és az Örs vezér terén lesznek rendezvények. A Szent István-bazilika előtti téren szintén programok várják az érdeklődőket. A világesemény záró szentmiséjét szeptember 12-én Ferenc pápa mutatja be a Hősök terén. Járatsűrítésekkel készül az Eucharisztikus Kongresszus első hétvégéjére a Budapesti Közlekedési Központ. A MÁV 50 százalékos kedvezményt biztosít az eseményre érkezőknek.

A kormány újabb fél évvel meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, március 7-ig- közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a Magyar Közlönyben.

Magyarország abban érdekelt, hogy az Európai Unió erős legyen, de ennek érdekében a szövetségnek is változnia kell - mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kötcsei Polgári Piknik előtt hozzátette: Magyarország exportjának túlnyomó része az unióba irányul, az ország érdeke az uniós tagság, és a közösségnek is a magyar tagság. Kérdésre válaszolva kijelentette: ma is az ország európai uniós tagságára szavazna.

Az elmúlt évek válságaira nem több, hanem jobb minőségű, okosabb Európára van szükség - közölte az igazságügyi miniszter. Varga Judit a kötcsei Polgári Piknik előtt elmondta: vitát fog kezdeményezni az EU jövőjéről, ebben arról lesz szó, hogy az elmúlt évek válságaiból tanulva milyen választ kell ezekre adnia Európának. Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter arról beszélt, hogy a kormány nagyobb felelősséget vállal a meddőségi kezelésekben, amelyeknek az ára jelentősen csökkent.

Korszakhatárhoz ért a 2021-2022-es tanévvel a magyar felsőoktatás, az intézmények szélesebb körében indul meg az új fenntartói modell - jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László az országos felsőoktatási tanévnyitón, Szegeden azt mondta, a modellváltás célja komplex változás elérése az intézményi autonómia erősítésével, az államtól való távolság növelésével, a finanszírozás kiszámíthatóságának megteremtésével, valamint a teljesítményelv és az intézményi felelősség előtérbe helyezésével.

Júliusban és augusztusban 30 ezer nappali tagozatos diák dolgozott a Nyári diákmunka program támogatásával. A 2013-as indulás óta csaknem 250 ezer fiatal elhelyezkedését támogatta a program - közölte a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor hozzátette: a keretet az élénk érdeklődés miatt kétszer is megemelte a tárca, összesen 3,6 milliárd forintra.

Elfogadta a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát a kormány. Steiner Attila klímapolitikáért is felelős államtitkár kiemelte: a stratégia alapján Magyarország 2050-re eléri a teljes klímasemlegességet anélkül, hogy a végrehajtása veszélyeztetné a gazdasági növekedést vagy a jólétet.

Egyhónapos kampányt indított a vadhúsfogyasztás ösztönzésére az Agrármarkering Centrum. A Pákozdi Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon Kovács Zoltán a 2021-es Vadászati és Természeti Világkiállítás lebonyolításáért felelős kormánybiztos kiemelte, a világkiállítás és az odavezető út kiváló alkalom a vadhús népszerűsítésére.

Pozitív lett Gyurcsány Ferenc koronavírus-tesztje - ezt a Demokratikus Koalíció elnöke maga közölte közösségi oldalán. A kétszeresen beoltott ellenzéki politikus azt írta: tünetei enyhék, csak hőemelkedése és kis fejfájása van. Hozzátette: felesége, Dobrev Klára tesztje negatív lett.

Koronavírusos lett Szalai Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya koronavírus tesztje, ezért nem léphet pályára vasárnap az Albánia, illetve szerdán az Andorra elleni világbajnoki selejtezőn. Szalai Ádámot azonnal elkülönítették. Állapotáról nem érkeztek hírek.

Ismét ellenőrizték a buszsávokat a fővárosban, a kétnapos akcióban 63 esetben intézkedtek a rendőrök. Jogosulatlan közlekedés miatt 62, szabálytalan megállás miatt egy esetben szabtak ki helyszíni bírságot, valamint hat emberrel szemben szabálysértési feljelentéssel éltek

Adományozó konferenciát hív össze szeptember 13-ra az ENSZ-főtitkára Genfbe az Afganisztánnak nyújtandó humanitárius segítség növeléséért. Az ENSZ adatai szerint az afgánok mintegy fele, csaknem 20 millió ember szorul humanitárius segítségre.

Világszerte több mint 219 millió 755 ezer ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 4 millió 553 ezerre nőtt. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. A járvány továbbra is az Egyesült Államokat sújtja leginkább.