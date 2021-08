Plusz pontot kap, nem is keveset, aki felvételi előtt beáll katonának – a nap hírei

Eddig csaknem 48 ezer 12 év feletti általános iskolást és középiskolást regisztráltak a szülők a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. A kormányzati koronavírus portál felhívta a figyelmet, hogy az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18 évet betöltött diáknak a jelentkezési lapot. Ezeket a szülők e-mailben megkapták. Az első oltásokat hétfőtől, augusztus 30-én és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án adják be az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. Az első oltás után 3 héttel adják be a második adagot ugyanabban az iskolában, ahol az elsőt. Az oltás Pfizer-vakcinával történik majd.

Még az idén megkapják az egyetemek a korábban számukra ígért 1200 milliárd forint több száz milliárdos részét – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpó elnevezésű közösségi találkozón. Gulyás Gergely Tihanyban, az online közvetített beszélgetésen kijelentette a működési forrásaikat pedig már a következő évtől csaknem 90 százalékkal növeli a kormányzat. Megismételte: a kabinet minden korábbi ígéretét betartja a felsőoktatás többletforrásait érintően, azzal pedig szerinte jobban járnak az egyetemek, hogy ezt nem uniós forrásból kapják, mert annak bonyolultabb lenne az elszámolása. A miniszter vitapartnere, Hiller István, az MSZP választmányi elnöke a feudalizmushoz hasonlította a felsőoktatás alapítványokba szervezését,.

Benyújtották a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány bejegyzési kérelmét. Az alapítvány feladata az előkészítés. A hatástanulmányok és tervek elkészítése után az egyetem megépítéséről népszavazás fog dönteni – közölte az innovációs minisztérium. A beruházás előkészítését a Palkovics László kormánybiztos vezetésével felálló öttagú kuratórium vezényli le. A közlemény ismét azt hangsúlyozza, hogy a Fudan hazai szerepvállalásával Magyarország regionális tudásközponttá válhat. Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön jelentette be, hogy a Fudan egyetem miatt kezdeményezi, hogy a főváros vonja vissza hozzájárulását az atlétikai vb megrendezéséhez.

Megjelentek a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai, 6114-en kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptemberben. A pótfelvételiben egy szakra, egy intézménybe és általában önköltséges képzésekre lehetett jelentkezni, de idén a miniszter engedélye alapján több képzési terület egyes alapképzéseit és osztatlan képzéseit magyar állami ösztöndíjas formában is meghirdették. Állami ösztöndíjasként 2 306-an tanulhatnak tovább, és 3.808 hallgató jutott be önköltséges képzésre. Ösztöndíjas képzésre a legtöbb hallgató a pedagógus képzési területre jutott be, ezt követi a műszaki képzési terület. A legtöbb állami ösztöndíjast a debreceni egyetem vette fel.

Plusz pontokat kapnak a felsőoktatási felvételihez a jövőben azok a fiatalok, akik az egyetem előtt fél- vagy egy évet szolgálnak a honvédségnél. A kormány már döntött erről, hamarosan megjelenik a rendelet is – jelentette be a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor az Inforádió Aréna című műsorában elmondta: idén 400 fiatalnak kínáltak lehetőséget ilyen szolgálatra, 470-en jelentkeztek. Emellett az önálló katonai képességek kialakításának fontosságát is hangsúlyozta. Mint mondta: az afganisztáni kimenekítés is megmutatta, hogy nem lehetünk teljesen kiszolgáltatottak másnak.

Nem történt második robbantás csütörtökön a kabuli Baron Hotel mellett, a repülőtéri támadást pedig közvetlenül a terminál kapuja előtt egy öngyilkos merénylő követte el - jelentette be Hank Taylor, az amerikai hadsereg vezérőrnagya. A merényletben 13 amerikai katona és 79 afgán állampolgár halt meg. A támadást követő 24 órában nagyjából 12 500 embert evakuáltak Afganisztánból. John Kirby, a Pentagon szóvivője közölte: továbbra is azt tervezik, hogy az amerikai hadsereg augusztus 31-ig befejezi az afganisztáni missziót. Közben az ENSZ Biztonsági Tanácsa elítélte a támadást, António Guterres ENSZ-főtitkár pedig hétfőre tanácskozást hívott össze. Orbán Viktor magyar kormányfő az amerikai elnöknek írt levelében a magyar emberek nevében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Afganisztánban németek százai és több mint tízezer afgán vár segítségre a német hadsereg kabuli kimenekítő műveletének lezárása után is. A berlini külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy folyamatosan emelkedik az Afganisztán elhagyásának szándékával jelentkezők száma, így egyre több emberről tudnak. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a német kormány mindent megtesz azért, hogy a német állam segítségére jogosultakat mind kijuttassa Afganisztánból. A német katonai művelettel 5347 embert juttattak ki Kabulból.