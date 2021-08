Nem nyugszik bele a kormány, hogy a Norvég Alap ragaszkodott az Ökotárshoz – a nap hírei

Ezüstérmes lett a kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában Lőrincz Viktor, megszerezve így a magyar küldöttség 12. érmét a tokiói olimpián. Magyarország négy arannyal, öt ezüsttel és három bronzzal a 14. helyen áll a tokiói olimpia éremtáblázatán, amelyet nagy fölénnyel Kína vezet. A nyílt vízi úszók női 10 kilométeres számában Olasz Anna a negyedik helyen végzett. A magyar férfi vízilabda-válogatott bejutott az elődöntőbe. Az együttes a görögökkel játszik a fináléba kerülésért. A női kézilabdaválogatott a negyeddöntőben búcsúzott, a hetedik helyen végzett a tokiói olimpián. A kajak-kenu versenyen mind a 8 magyar egység bejutott a középfutamba.

Jogi lépésekre készül a kormány a Norvég Alap ügyében. A Miniszterelnökség közleménye szerint a pénzek elosztására a hét pályázóból bárkit elfogadtak volna a kormány által Soros-szervezetnek tartott Ökotárson kívül, Norvégia viszont ragaszkodott az alapítványhoz. Hangsúlyozzák, hogy a két ország közötti megállapodás szerint konszenzussal kell kijelölni a Norvég Alap forrásait elosztó szervezetet. A Népszava írt arról, hogy a norvég külügyminisztérium közölte: Magyarország számára már nem elérhetők a Norvég Alap 2014-2021-es forrásai. A magyar kormány szerint Norvégia ezzel megsérti kötelezettségeit. A Miniszterelnökség azt írta: Magyarország rögzíti, hogy Norvégia a magyar piaci hozzáférésért 77 milliárd forinttal tartozik Magyarországnak.

Már több mint 150 ezer 12 és 17 év közötti gyerek kapta meg a koronavírus elleni oltást. Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Az érvényes regisztráció után az EESZT honlapján automatikusan lehet időpontot foglalni a kórházi oltópontra, de a házi gyermekorvosnál is kérhető időpont. Jelenleg a Pfizer és a Moderna vakcinája alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására.

Az elmúlt 24 órában 3 koronavírusos beteg halt meg és 59 új esetben mutatták ki a kórokozót. 82 beteget ápolnak kórházban, 8-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 30 ezer alá csökkent. A járvány kezdete óta már csaknem 810 ezren kapták el a vírust és 30 ezer 32 ember halt meg a betegségben. 5 millió 632 ezer ember kapott védőoltást, nagy részük mindkét adagot. Eddig 20 ezren foglaltak időpontot a harmadik oltásra és csaknem 4 ezren már meg is kapták. Az idősotthonokban is már zajlik a harmadik oltások beadása.

Újabb üteméhez érkezik a Blaha Lujza tér felújítása, jövő hétfőtől ismét megváltozik a forgalmi rend. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a Rákóczi úton mindkét irányban lezárják a belső sávokat, de a Nagykörúton továbbra is irányonként egy sáv lesz járható. A tér belső, legnagyobb része továbbra is lezárva marad, a gyalogosforgalom által használt legtöbb járdafelületen és a szökőkutak környékén is folytatják a felújítási munkákat. A tér felújítása várhatóan jövő év őszére készül el.

Az Európai Unió több erdőtűzzel küzdő országnak nyújt segítséget az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében. Olaszország, Görögország, Albánia és Észak-Macedónia is támogatást kap, tűzoltó repülőgépek, tűzoltócsapatok érkeznek az érintett térségekbe. Az Európai Bizottság a szállítási költségek mintegy 75 százalékát finanszírozza. A most bejelentett tűzoltási bevetések kiegészítik az ugyancsak az Unió által koordinált műveleteket, amelyek jelenleg Törökországban és az olaszországi Szardínián zajlanak.

A jövő évben 100 millió eurót folyósít közvetlen segély formájában Franciaország a libanoni népnek. Emmanuel Macron elnök ugyanakkor figyelmeztetett: a támogatás nem a libanoni politikai rendszernek szól. Összesen 370 millió dollár segély gyűlt össze a libanoni humanitárius szükségletekre. A Libanon megsegítésére szervezett nemzetközi online adományozó konferencia megnyitóján a francia elnök egyúttal bejelentette, hogy Franciaország a következő hetekben 500 ezer adag, koronavírus elleni védőoltást küld az országnak. A konferenciát a libanoni főváros, Bejrút kikötőjében tavaly történt, több mint kétszáz ember halálát okozó robbanás évfordulóján tartják.

Tízezrek tüntettek a libanoni fővárosban, Bejrútban. A tiltakozók igazságszolgáltatást és felelősségre vonást követeltek a város kikötőjében egy éve történt, több mint kétszáz ember halálát és nagy anyagi károkat okozó robbanás miatt. A kikötőben évek óta 2700 tonna ammónium-nitrátot tároltak szakszerűtlenül, ami végül a robbanást okozta. A megemlékezés közben tiltakozók összecsaptak a biztonsági erőkkel a parlament közelében. A biztonsági erők vízágyúval és könnygázzal lőtték a tüntetőket.

Csehország nyugati részén háromra emelkedett a reggeli vasúti baleset halálos áldozatainak száma. A két szerelvény mozdonyvezetője, valamint az utasok közül egy nő vesztette életét. A sérültek száma meghaladja a hatvanat A Münchenből Pilsenbe tartó Nyugati expressz és egy helyi járat a német határ melletti Domazlice közelében ütközött össze. A német állampolgárságú utasok közül hárman sérültek meg. A baleset körülményeit még vizsgálják.