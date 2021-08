Öt érmet, köztük két aranyat szereztek a magyar sportolók az olimpián kedden - a nap hírei

Öt érmet, köztük két aranyat szereztek a magyar sportolók ma a tokiói olimpián. Kopasz Bálint aranyérmes lett a kajakozók 1000 méteres számában, mögötte Varga Ádámé lett az ezüstérem. A Kozák Danuta, Bodonyi Dóra páros, kajak 500 méteren bronzérmes lett, Csipes Tamara és Medveczky Erika pedig a negyedik helyen ért célba. Lőrincz Tamás a kötöttfogású birkózók 77 kilogrammos súlycsoportjában lett olimpiai bajnok. A vitorlázó Berecz Zsombor Finndingiben ezüstérmet szerzett. A magyarok a hétfői 20. helyről feljöttek a 13-adikra a tokiói olimpia éremtáblázatán, amelyet Kína nagy fölénnyel, 32 arannyal vezet.

Az alapvető jogok biztosa szerint az emberi erőforrások miniszterének vissza kell vonnia azt az utasítást, amelynek értelmében védettségi igazolvány hiányában csak az önköltséges teszt megfizetése mellett vehetők igénybe bizonyos egészségügyi ellátások. Kozma Ákos ombudsman szerint a fizetős teszt követelménye ellentétes az Alaptörvény jogállamiság elvével. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint ugyanakkor, mivel mindenki ingyen felveheti a koronavírus elleni védőoltást, semmi sem indokolja, hogy az adófizetők állják a halasztható műtét előtt álló, nem oltott betegek PCR-teszt költségeit. A kormány még ezen a héten rendeletben fogja szabályozni a kérdést.

Magyarország a középmezőnyben áll az átoltottsági listán. Míg Máltán a lakosság 87 százaléka már a koronavírus elleni vakcina legalább első adagját megkapta, Európában a legtöbb országban jellemzően 50 százalék körüli az átoltottság. Magyarország 56 százalékon áll. A teljes védettségben lakosságarányosan Málta a 90 százalékot is meghaladja, Dániában, Belgiumban, Portugáliában, Hollandiában és Spanyolországban is 70 százalék körül mozog. Nálunk a teljes lakosság 58,2 százaléka védett a koronavírus ellen.

Elfogadta az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztosítási tervét a rendezvény biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár, a testület vezetője. Kovács Zoltán elmondta, hogy egy nyitott kérdés maradt, a Lánchíd biztosítása, mivel azon gyúlékony anyagok találhatók a zajló felújítás miatt, de várhatóan napokon belül meglesz a megoldás. Megismételte: a valaha volt legnagyobb szabású ünnepre készül a kormány. Sok tízezer ember összehangolt munkájára van szükség az előkészületek és a rendezvénysorozat 3,5 napja során. 17 rendezvényhelyszínen, több száz program lesz. Az augusztus 20-ai központi rendezvényeket nem érintik majd a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozások.

A Napraforgó lett idén Magyarország tortája. Az idén tizenötödik alkalommal megrendezett versenyen Fodor Sándornak, a budapesti Habcsók Cukrászda cukrászának a tortája nyerte el a címet, amelynek főbb alkotóelemei a pirított napraforgó, a vilmoskörte, a méz és a csokoládé. a Magyarország cukormentes tortája a Beszterce rózsája elnevezésű torta lett. Az Országházban tartott sajtótájékoztatón bemutatták a Solymár gyöngye nevű Szent István-napi kenyeret is, valamint a vadászati világkiállítás tortáját is, amely a Nimród fantázianevet viseli.

Új történelmi csúcson zárt a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe. A BUX 274,4 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 49 315,61 pontot ért el. A részvénypiac forgalma 15,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Török Lajos, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta, a Richter húzta fel a BUX-indexet, amely európai összehasonlításban is jól teljesített. Közölte, a Richter kedvező gyorsjelentésének köszönhetően emelkedett a gyógyszergyártó vállalat árfolyama.

Az idei a legmelegebb nyár 1901 óta. Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: az első két nyári hónap átlaghőmérséklete 22,9 Celsius-fok volt. A június a harmadik legmelegebb, a július pedig a legmelegebb volt a múlt század eleje óta Magyarországon. Nyáron már négy hőhullám is volt Magyarországon. Az előrejelzések alapján augusztus első hetében nem várható tartós hőség, de a hétvégén ismét melegszik az idő, vasárnap akár 36 fok is lehet.

Az Európai Bizottság első körben csaknem 3 milliárd euró előfinanszírozást folyósít a helyreállítási alapból három uniós tagállamnak. Belgium, Luxemburg és Portugália kezdheti meg a terveikben felvázolt kulcsfontosságú beruházási és reformintézkedéseket. Az összeg az őket megillető teljes finanszírozás 13 százaléka, a testület a további kifizetéseket a tervek megvalósítása alapján fogja engedélyezni. Az Unió a 750 milliárd eurós helyreállítási alap létrehozásáról szóló rendeletben hat szakpolitikai pillérhez kapcsolódóan határozta meg a pénzek elköltését.

Naponta több órára lezárják az Akropoliszt és több más ókori nevezetességet a több mint 40 Celsius fokos hőség miatt Athénban, amelynek közelében a növényzet is lángol.A tűz egyelőre nem fenyeget lakóépületeket, ipari létesítményeket, ugyanakkor vastag füstfelhővel borítja be a város légterének egy részét. Görögországban több mint száz helyen kapott lángra a növényzet az utóbbi napokban, és hasonló a helyzet Törökországban, Olaszországban és Franciaország déli vidékein is.

