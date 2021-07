Magyar tűzoltó még nem nézett farkasszemet ilyen feladattal – videó

A XI. kerületben, a készülő Mol Campus mellett álló daru 160 méter magas. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-bejegyzése szerint ilyen magasságában magyar tűzoltók még nem gyakorolhatták az alpintechnikai mentést.

Az ilyen feladatokra kiképzett tűzoltóegységek Budapeten az I. és a VIII. kerületben állomásoznak.

A tűzoltók kamerát is vittek a magasba és be is mutatták a gyakorlat nehézségeit a felvételeken.

Nyitókép: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook