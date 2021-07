Országszerte károkat okoztak a hétvégi zivatarok, további riasztások adtak ki - a nap hírei

Országszerte újabb károkat okoztak a hétvégi zivatarok. Leginkább kidőlt fák, letört ágak és elárasztott pincék miatt riasztották a tűzoltókat, de 21 épület is megrongálódott. A legtöbb hívást Budapesten és Pest megyében kapták a katasztrófavédők. A felhőszakadás veszélye miatt több északkeleti járásra továbbra is másodfokú riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken rövid idő alatt több mint 50 milliméternyi eső is eshet. Emellett néhol kisméretű jég és viharos széllökés is lehet.

Nyugat-Európában a legtöbb folyó vízszintje már stagnált vagy apadt a hét végére a szerdán kezdődött heves esőzések után. Belgiumban és Hollandiában fokozatosan befejeződnek a mentési műveletek. Ausztriában és Németországban továbbra is súlyos a helyzet. Angela Merkel kancellár gyors pénzügyi segítséget ígért az árvíz sújtotta vidékeknek.

Együttérzését fejezte ki az árvíz sújtotta európai országok lakosságának a pápa, aki kórházi kezelése után először tartotta meg szokásos vasárnap déli beszédét a Vatikánban. Ferenc pápa csatlakozott a Dél-Afrikai Köztársaság püspökeinek felhívásához is, amellyel a helyi egyház békét, a rászorulók segítését, valamint a pandémia miatt kialakult egészségügyi helyzet megfelelő kezelését sürgette.

Európában elsőként válik lehetővé a harmadik oltás beadatása Magyarországon – mondta az országos oltási munkacsoport vezetője. György István hangsúlyozta: a harmadik oltást 4 hónappal a második után javasolt beadni, de orvosi ajánlásra ettől el lehet térni. Elsősorban az időskorúaknak és a járványügyi szempontból veszélyeztetetteknek javasolják beadatni a vakcina harmadik dózisát.

Visszavásároltatná Kínával a fel nem használt Sinopharm vakcinákat a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebookon azt írja: 3 millió fel nem használt kínai vakcina lehet raktáron, aminek értéke meghaladja a 30 milliárd forintot. Úgy vélte: a visszaszerzett milliárdokat az egészségügyi és szociális dolgozók bérkiegészítésére kellene felhasználni. A főpolgármester felidézte a Semmelweis Egyetem vizsgálatát, amely szerint a Sinopharmmal oltott 60 év felettiek negyedénél nem elégséges az antitest-szint.

Megérkezett Ukrajnába az első Moderna-vakcinaszállítmány. A több mint 2 millió dózis koronavírus elleni oltóanyagot az amerikai kormány biztosította a COVAX nemzetközi kezdeményezésen keresztül. A vakcinákat az ENSZ Gyermekalapja szállította le, tárolásáról és elosztásáról pedig az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala gondoskodik.

Romániában - március óta először - ismét nőtt az egy hét alatt azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Az egészségügyi államtitkár szerint az országnak már csak néhány hete van arra, hogy felkészüljön a járvány 4. hullámára. Szerinte Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália példája azt mutatja, hogy a rendkívül ragályos delta vírusmutáció legfeljebb 6-8 héten belül a jelenlegi sokszorosára emelheti a fertőzések számát.

A tokiói olimpiai faluban két sportoló koronavírustesztje lett pozitív 6 nappal a pénteki nyitóünnepség előtt. Egy nappal korábban is találtak egy pozitív esetet, de az illetőről azt közölték, hogy nem japán és nem sportoló. A szervezők összegzése alapján vasárnap az olimpián közreműködő vagy részt vevő személyek közül 10-nek lett pozitív a tesztje, és eddig összesen 55 fertőzöttet regisztráltak.

Több mint 9 millió euró gyűlt össze a cannes-i filmfesztivál alatt megrendezett jótékonysági gálán - jelentette be az AIDS-elleni kutatásokat támogató szervezet. Az amfAR ideiglenesen kiterjesztette tevékenységét a Covid-19 kutatás támogatására, hogy segítsen megválaszolni olyan kérdéseket, hogy milyen hatással van a betegség a HIV-fertőzött emberekre.

Szaúd-Arábiában ismét járványügyi korlátozások közepette kezdték meg a mekkai zarándoklatot. Az idei rendelkezés szerint 60 ezer, 18 és 65 év közötti, szaúdi állampolgársággal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező, a vírus elleni oltás mindkét adagját felvevő vagy védettséget élvező hívő végezheti el. A járvány előtt a zarándoklaton évente körülbelül 2,5 millió ember vett részt.

Jeruzsálemben összecsapások voltak a Templom-hegyen a muzulmán hívők és a rendőrség között a zsidó Szentély pusztulásának emléknapján. A muzulmán hívők elbarikádozták magukat az Al-Aksza mecset mellett, hogy megakadályozzák a zsidó látogatók érkezését. A rendőrök gumilövedékeket is bevetett ellenük. A Tisá Beáv a zsidó vallás legfontosabb böjt- és gyásznapja.

Az olajkitermelés jelentős növelésében állapodtak meg online tanácskozásukon az OPEC+ csoport országainak miniszterei. A döntés értelmében augusztustól minden hónapban napi 400 ezer hordóval növelik a kitermelést a csoport tagországai, amíg ki nem vezetik a napi 5,8 millió hordós termelési kiigazítást.

