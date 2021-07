Rémvideók a magyar utakról: fedélzeti kamerák rögzítették, a rendőrök elkérték

Több mint két hónapja jelentette be a rendőrség, hogy együttműködési megállapodást kötött a bpiautosok.hu oldallal, hogy a civil autósok kameráival felvett szabálytalanságok is eljussanak hozzájuk. Nem sokkal később meg is jelent az első válogatás, amelyek után a rendőrség eljárást is indított.

Most kikerült a következő epizód, szintén olyan esetekkel, amelyek nem maradtak következmények nélkül.

Nyitókép: Bpiautosok.hu/YouTube