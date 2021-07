A nyári táborok árnyoldalára figyelmeztet az önvédelmi szakértő

Új helyszíneken új társakkal és új pedagógusokkal találkozhatnak a gyerekek a táborokban, ami feszültséget okozhat bennük, és ez agresszióban, esetleg túlzott visszahúzódás formájában nyilvánulhat meg – nyilatkozta az InfoRádiónak Kovács Ildikó önvédelmi szakértő. Mint mondta, szülőként érdemes figyelni a napvégén, megkérdezni, hogy milyen napja volt a gyereknek, mi történt aznap a táborban, hogyan érezte magát, körüljárva az esetleges problémát. Illetve a gyakorlatban is alkalmazható hasznos tanácsokkal ellátni.

Eddig nagyjából 190 ezer gyermeket regisztráltak a szülők nyári táborokba, emelte ki a Táborfigyelő.hu ügyvezetője az InfoRáridónak. Ennek megfelelően a gyermektáborok 80 százalékos telítettséggel futnak átlagosan, azt eredményezve, hogy a szolgáltatás végre ismét rentábilissá vált táborszervezői szempontból. Mindez azért fontos, fűzte hozzá Tóth Béla, mert az elmúlt év visszafogott jelentkezési hullámát követően egy újabb visszafogott év már számos szervezőnek a roló lehúzását jelentette volna. Azáltal viszont, hogy most sok gyermek van, és megéri a szervezőknek is, várhatóan a következő évek is a mostanihoz hasonló, széles kínálattal kecsegtetnek.

A lelki és fizikai problémák megoldásában a kicsiknek felnőtt segítségére van szükség, és fontos erősíteni az önbizalmat

– hívta fel a figyelmet Kovács Ildikó. Előfordulhat csúfolódás, kiközösítés, vagy akár, hogy nem veszik be a jakéba a gyereket, ahogyan

fizikai konflisukra is sor kerülhet,

ellökik egymást, nem engedi oda egyik a másikat a játéktól, vagy elveszi, amivel épp játszik. Az önvédelmi szakértő szerint elsőként szóban kell megpróbálni jelezni a gondot, azonban, ha ez nem ért célt, és fizikailag is létrejön a konfliktus, akkor fizikailag is reagálni kell. „Tehát végigvinni úgy a folyamatot, hogy megmutassa a gyerek, hogy neki mi az, ami rendben van és mi, az ami nincs.”

Idén nyáron is a kaland-, a sport- és az angol táborok a legnépszerűbbek, mondta el végül Tóth Béla, aki megjegyezte, hogy egy napközis tábor átlagára 35 forint míg egy ottalvós tábor 56 ezer forintba kerül fejenként, heti turnusonként.

