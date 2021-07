Nem volt hiábavaló a táborszervezők bizakodása

Tóth Béla tájékoztatása szerint a 2020-as nyár meglehetősen visszafogottan alakult, miután nagyjából 60 százalékos volt a táborok foglaltsága. A Táborfigyelő ügyvezetője kiemelte, bár egy gyermektábor megszervezése nagyon sokrétű feladat, idén sokan bizakodóan álltak a kérdéshez, ezért is volt már előzetesen is számtalan turnus meghirdetve – természetesen azzal a feltétellel, ha engedélyezik a táborok szervezését. „Azonban ez szerencsére megtörtént, így onnantól kezdve készen álltak a startpisztoly eldördülésére.”

A szakember úgy látja, a családok már nagyon várták, hogy szabad nyaruk lehessen, hogy a gyerekek a kortársaikkal játszhassanak és jól érezzék magukat. Ennek megfelelően a gyermektáborok 80 százalékos telítettséggel futnak átlagosan, azt eredményezve, hogy

a szolgáltatás végre ismét rentábilissá vált táborszervezői szempontból.

Mindez azért fontos, fűzte hozzá Tóth Béla, mert az elmúlt év visszafogott jelentkezési hullámát követően egy újabb visszafogott év már számos szervezőnek a roló lehúzását jelentette volna. Azáltal viszont, hogy most sok gyermek van, és megéri a szervezőknek is, várhatóan a következő évek is a mostanihoz hasonló, széles kínálattal kecsegtetnek.

A Táborfigyelő.hu ügyvezetője az InfoRádió kérdésre arra is kitért, annak ellenére, hogy a tavalyi esztendő veszteséggel terhelt volt, azt javasolták a táborszervezőknek, hogy próbáljanak meg valamiféle arany középutat találni a táborárak tekintetében, ami még rentábilis a szervezőnek, viszont kifizethető a szülőknek is. Így

az idei évben végül a 2020-as árakon lehetségesek a foglalások, ami egy napközis tábor esetében 35 ezer forintos átlagárat jelent, míg egy ottalvósban 56 ezer forintot kell fizetni egy turnusért.

Természeten akad ottalvós tábor már 26 ezer forintért is, de olyan is, ami 300 ezerre rúg – fűzte hozzá, vagyis mindenki megtalálhatja a maga pénztárcájához a leginkább passzolót. Tóth Béla ugyanakkor azt tanácsolja mindenki számára, hogy lehetőség szerint ne az ár, hanem az ár–érték alapján válasszon.

Az idei év slágere a kalandtáborok, amiket a sport- és angol táborok követnek, de sok a foglalás a hagyományosabbnak számító kézműves- és lovastáborokba. A Táborfigyelő kínálatában található olyan katonai tábor is, amelyet dzsungelkörülménye között szerveznek meg – fiúknak, lányoknak vegyesen, de van például jobb agyféltekés fejlesztő rajztábor is. Az ügyvezető az idei év újdonságaként említette az úgynevezett newtech táborokat, köztük a drónprogramozó, mesterséges intelligencia, robotika, vagy éppen az alkalmazásfejlesztő tábor.

Tóth Béla végezetül kiemelte:

egy tábor attól lesz igazán értékes, ha minél több aktív turnusa van, minél több programot kínál, sok–sok impulzust és élményt nyújtva a gyerekeknek.

Vagyis meglátása szerint érdemi alternatívát kell nyújtani a számukra.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán