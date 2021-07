Európa egyik legbiztonságosabb államának nevezte Magyarországot a kormányfő - a nap hírei

Továbbra is az egyik legbiztonságosabbnak tartja Európában Magyarországot a kormányfő, ahol nemcsak a többség, hanem minden kisebbség is nyugodtan élhet. Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának tisztavató ünnepségén kiemelte: a most végzett tisztek feladata, küldetése megvédeni Magyarországot, a magyar családok és a magyar emberek biztonságát. Szólt arról is, hogy ha hagyjuk, hogy mások mondják meg, hogyan éljünk, elveszünk. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 109 hallgatója tette le a tiszti esküt a Budai Várban, a Kapisztrán téren.

Bemutatta miniszterelnök-jelölti programjának gazdasági részét Karácsony Gergely és az általa vezetett 99 mozgalom. A 9 pont tartalmazza a többi között a progresszív jövedelemadót és a nettó 200 ezer forintos minimálbér bevezetését is. A Párbeszéd, az MSZP és az LMP által is támogatott Karácsony Gergely a jóvátételt, a felelősséget és az igazságosságot nevezte a program alapelveinek. A főpolgármester, a Párbeszéd társelnöke célkitűzései között az euróövezethez való csatlakozásra való felkészítés, a zöldadók és a kisvállalkozásokat támogató programok is szerepelnek.

Elfogadta a Nemzeti divatipari stratégiát a kormány. Ez 2030-ra teljes megújulást tűzött ki célként a hazai divatiparban. A stratégia az együttműködésre, a hatékony promócióra, marketingkommunikációra, az eredményes kereskedelemre, a minőségi és elérhető gyártásra, a magas színvonalú, nemzetközi szintű oktatásra és mérhető teljesítményre alapoz. A KSH adatai szerint 2017-ben több mint 73 ezren dolgoztak az ágazatban, ami az összes hazai vállalkozás foglalkoztatottjainak 3 százaléka.

Az agrárminiszter szerint jogi és agrárszempontból is elhibázott lépés lenne a ketreces tyúktartás betiltása az unióban. Nagy István azután beszélt erről, hogy az Európai Bizottság támogatja a ketreces tyúktartás betiltását szorgalmazó polgári kezdeményezést. A tárcavezető a Facebook-oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy a ketreces tyúktartás segít elkerülni olyan fertőzéseket, mint a szalmonella vagy a madárinfluenza. Hozzátette: az is kérdéses, hogy az uniós tiltás miatt mennyire drágulna a tojás.

Világszerte már több mint 183 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma eléri csaknem a 4 milliót. Egy nap alatt mintegy 200 ezer új fertőzöttet regisztráltak. A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. A hivatalos adatok szerint a betegség az Egyesült Államokban terjed a leginkább, Európában Franciaországban van a legtöbb fertőzött.

Szlovákia az eredeti áron küldte vissza Oroszországba a koronavírus elleni Szputnyik V-vakcinák nagy részét. A márciusban érkezett 200 ezer adagból 160 ezret adtak el újra a gyártó országnak. Szlovákiában több hétig tartó, kormányátalakításhoz vezető válság alakult ki a Szputnyik V beszerzése miatt. Magyarországon kívül Szlovákia eddig az egyetlen uniós tagállam, ahol Szputnyik V-vakcinát is használnak a koronavírus ellen.

Oroszországban ismét rekordot döntött a koronavírus miatti halálesetek száma. Az elmúlt 24 órában 697 halálesetet regisztráltak, ami a legmagasabb adat a járvány kezdete óta. A vírus okozta betegségben eddig összesen 137 262-en haltak meg az országban. A fertőzések és halálozások magas száma ellenére az orosz hatóságok nem tervezik országos karantén elrendelését.

Horvát lapértesülés szerint védettségi igazoláshoz kötné a kormány a belépést a kórházakba és a bevásárlóközpontokba, de nem tervezi az oltás kötelezővé tételét. A Jutarnji List című napilap a nemzeti válságstábra hivatkozva közölte ezt. Zágráb terve az volt, hogy június végéig legalább egy vakcinával beoltják a lakosság felét, az oltási kampány mégis megakadt, annak ellenére, hogy már mindenki számára elérhetővé vált a vakcina.

Lengyelországban újraválasztották Jaroslaw Kaczynskit, a kormányzó Jog és Igazságosság elnökét. Jaroslaw Kaczynski 2003 januárja óta tölti be megszakítás nélkül a nemzeti konzervatív párt elnöki tisztét. A 72 éves vezető többször megerősítette, hogy újraválasztása esetén ez lesz az utolsó pártelnöki időszaka. Közben Donald Tusk volt lengyel miniszterelnök, az Európai Néppárt eddigi elnöke bejelentette: visszatér a lengyel belpolitikába, és átveszi az ellenzéki Polgári Platform irányítását. Véleménye szerint pártja nélkül nem lehet legyőzni a jelenleg kormányzó Jog és Igazságosságot.

Iránban újraindították a busheri atomerőművet, amely máris ezer megawatt energiát táplált be az országos hálózatba. Az országban áramkimaradások nehezítik a mindennapi életet. A hivatalos magyarázat szerint ennek oka a meleg nyár miatt megnövekedett energiaigény. A Perzsa-öböl partján fekvő létesítmény orosz segítséggel épült, 2011-ben kapcsolták rá az iráni országos áramhálózatra, és 2012 óta működik teljes kapacitással.