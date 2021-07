Napi adatok: egyetlen koronavírusos sem hunyt el szerdán Magyarországon

Nem hunyt el senki Magyarországon szerdán a koronavírusos betegek közül - derül ki a Koronavírus.gov.hu adatközléséből. Az elhunytak száma változatlanul 29 992 fő.

Az előző napi 52 után 32 új fertőzöttet viszont igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 808 160 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 739 204 fő (egy nap alatt a növekmény csaknem 500 fős), az aktív fertőzöttek száma pedig 38 964 főre csökkent.

116 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (tízzel kevesebbet, mint egy nappal korábban), közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen, hárommal csökkent a számuk huszonnégy óra leforgása alatt.

A beoltottak száma 5 493 609 fő (bő hétezer ember járult első oltáshoz), közülük 4 958 805 fő már a második oltását is megkapta (több mint 40 ezren kaptak második oltást).

Eddig 5 millió 452 ezren regisztráltak oltásra és 93 százalékuk már fel is vette azt.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Bővebben ITT. 5,5 milliós intézkedések A kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Ugyanakkor a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.



Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre, előadásokra.



Megszűnnek az üzletekre vonatkozó korlátozások (a 10 nm/vásárló, és a távolságtartási szabály).



Családi események, magánrendezvények esetén az eddigi 50 fős létszámkorlátozás 100 főre, a lakodalom esetén a 200 fős létszámkorlátozás 400 főre emelkedik.



Sportrendezvények, a zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb rendezvények tekintetében nem történik enyhítés, maradnak a hatályos szabályok, vagyis ezeken a rendezvényeken marad a létszámkorlátozás és továbbra is csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken.



Az egyetemek és a főiskolák is készülődhetnek a jelenléti oktatás visszaállítására.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila