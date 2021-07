Mérföldkőhöz érkezett a magyar járványkezelés – a nap hírei

Az elmúlt egy nap alatt nem volt halálos áldozata a koronavírusnak Magyarországon, erre legutóbb tavaly szeptemberben volt példa. Újabb 32 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, 116 beteget ápolnak kórházban közülük 20-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 39 ezer alatt van. Csaknem 5 millió 494 ezer embert oltottak már be, 4 millió 958 ezren már a második oltást is megkapták. A kormány múlt heti döntése értelmében 5 és fél millió beoltottnál újabb enyhítések várhatók.

Megjelent a járvány miatti korlátozások további enyhítését részletező rendelet. Amint meglesz az 5 és félmillió beoltott, a kórházak és szociális intézmények kivételével megszűnik a kötelező maszkviselés a zárt terekben. Védettségi igazolvány nélkül is szabad lesz a belépés a vendéglátó üzletekbe, szálláshelyekre, szabadidős létesítményekbe, és az előreváltott ülőhelyes nézőtérrel megrendezett kulturális rendezvényekre. Ugyanakkor megmarad a létszámkorlátozás és továbbra is szükség lesz a védettségi igazolványra sportrendezvények, zenés-táncos programok, illetve a zárt térben tartott rendezvényeken.

A bruttó fizetés száz százalékára emelkedett mától a csecsemőgondozási díj összege, amely után csak személyi jövedelem- a dót kell fizetni, járulékot nem. Novák Katalin családokért felelős miniszter a Facebook-oldalán hangsúlyozta: ennek köszönhetően azok a dolgozó nők, akik gyermeket vállalnak, a szülést követő első fél évben több pénzt kapnak majd csecsemőgondozási díjként, mint korábban a fizetésük volt.

Közzétette a most induló nemzeti konzultáció kérdéseit a kormány. Augusztus 25-ig lehet visszaküldeni a kitöltött ívet, vagy válaszolni a kérdésekre az interneten. Az ív 14 kérdést tartalmaz, ezek érintik a minimálbér szintjét, a családtámogatásokat, a migrációt, a hitelmoratóriumot és az adókat is.Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta: a konzultáció a járvány utáni életről szól, és amelynek gazdasági kérdések mellett a gyermekek védelméről szóló törvény is része lesz.

Magyarország pénteken nyitja meg a koronavírus elleni oltás lehetőségét a szomszédos országok határ menti területein élők számára is. A kormány egy hete jelentette be, hogy tovább növeli Magyarország koronavírus-járvány elleni védettségét, és a magyar lakosság, valamint a külhoni magyarok védelme érdekében kiterjeszti a védettek körét a magyar határok mentén élőkre is, függetlenül attól, hogy magyar vagy nem magyar állampolgárok.

Átadta a Magyarország által Csehországnak kölcsönadott mintegy 100 ezer Pfizer vakcinát Prágában a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Andrej Babis cseh miniszterelnöknek adta át a szállítmányt a nemzeti oltási központban. Ez már a második vakcinakölcsön, amellyel Magyarország kisegíti az oltóanyagok hiányával küzdő Csehországot.

Fenntartható és digitális fejlesztésekkel segíti a gazdaság újraindítását Magyarország és az EBRD - jelentette ki a pénzügyminiszter a bank kormányzótanácsának ülése után. Varga Mihály kiemelte: az együttműködés keretét az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank idén elfogadott ötéves országstratégiája adja, amely a gazdaság újraindítását, valamint a digitális és zöld átmenetet helyezi előtérbe. A pénzintézet a napokban javította a magyar gazdaságra vonatkozó előrejelzését.

Néhány óra alatt elfogyott az összes regisztrációs időpont a Városháza parkba szervezett ingyenes antitestszint-vizsgálatra. A Főváros vezetése vizsgálja további tesztelési lehetőség biztosítását. A Fővárosi Önkormányzat által felajánlott 19 ezer tesztből 18 ezerre a szűrésben közreműködést vállaló budapesti kerületekben kerülhet majd sor. Az egyeztetések a pontos részletekről még nem zárultak le. A kerületekben várhatóan a jövő hét második felétől kezdődően július végéig lehet részt venni.

Új mellkassebészeti műtőblokkot adott át az Országos Onkológiai Intézetben a magyar egészségügy napján az emberi erőforrások minisztere. A 3 milliárd forintos állami forrásból létrejött fejlesztés nemcsak a mellkasi műtéteket könnyíti meg, de a tüdőtranszplantáció hazai feltételeit is. Kásler Miklós a Semmelweis napon úgy fogalmazott: a fővárosi létesítmény a világ bármely pontján megállná a helyét. Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója szerint a fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy a magyar tüdőtranszplantációs program kiszélesedjen.

Az Európai Bizottság elfogadta Szlovénia járvány utáni helyreállítási programját. Az ország 2,5 milliárd euró támogatáshoz jut, amiből 705 millió euró hitel. A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság pozitív értékelését egyebek mellett az váltotta ki, hogy Szlovénia terve teljes keretösszegének 42 százalékát az éghajlati célkitűzésekre-, ötödét digitális átállást támogató intézkedésekre fordítja majd. Jelentős forrásokat szánnak az egészségügy, a nyugdíjak és a munkaerőpiac, az oktatás, a kutatás és a fejlesztés, az innováció és a közbeszerzések területeit érintő reformra is.

Európában tíz hét folyamatos csökkenés után ismét nőni kezdett a koronavírus-fertőzöttek száma – hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Világszervezet. a WHO európai igazgatója szerint a kontinensen elkerülhetetlen a járvány újabb hulláma, ha az emberek fegyelme lanyhul. Hans Kluge elmondta, hogy a múlt héten 10 százalékkal nőtt az újonnan regisztrált fertőződések aránya, a növekedést pedig az utazásokkal, összejövetelekkel és a távolságtartásra vonatkozó korlátozások enyhítésével magyarázta.

Ukrajnában elfogadta az őshonos népekről szóló, Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett törvényjavaslatot a parlament. Előzőleg Vlagyimir Putyin orosz államfő bírálta a javaslatot, és a kárpátaljai magyar kisebbség képviselői sem értettek egyet az indítvánnyal. A törvényjavaslat csak az Oroszország által 2014-ben Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigeten élő három népcsoportot ismeri el az ország területén őshonosnak, mégpedig a krími tatárokat, a karaiakat és a krimcsákokat.