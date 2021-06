Kormányinfó: megszűnik a maszkhasználat, nem kell védettségi az éttermekben

Összehangolt támadás zajlik Magyarország ellen, másképp nem lehet magyarázni, hogy 14 ország aláírt egy nyilatkozatot. Vita zajlik erről Európában, és az unióban most nem kedvelik az eltérő véleményeket. Mi kitartunk a miénk mellett.

A kormány mindenhol hangsúlyozza, hogy az oltás a delta variáns ellen is védelmet biztosít, ezért aki beoltatja magát, az biztonságban van. Az oltási versenynek vége van, addig tartott, amíg több volt az oltási igény, mint az oltóanyag. Most már bármilyen oltóanyagból több van, mint amennyire igény van. Ennél többet a kormány nem tud tenni.

Az infláció elleni küzdelemre alkalmas eszközök a jegybanknál vannak, ezekkel élt is éppen a héten. Ez a vita a világon mindenhol zajlik, a gazdaságélénkítés eszközével mindenhol élni kíván a kormány. Mi korrekt és jó kapcsolatra törekszünk a jegybankkal, az eszközök szerintünk alkalmasak az infláció kezelésére. A jövő évre 3 és 4 százalék közötti inflációra számít a kormány.

Még nem tudjuk, meddig tart a mostani oltások hatása, de legalább kilenc hónapig. Mindenki ezt vizsgálja, de nem a kormány dönt erről, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakemberei. A kormány számol a harmadik oltás lehetőségével, az ehhez szükséges oltóanyag is rendelkezésre áll.

2021.06.24. 11:03

Szputnyik-oltás

Aki Szputnyikot kapott, védett a vírus ellen, nagy akadálya nincs az utazásnak, mert nem oltásokat, hanem országok minősítenek. Az uniós rendelet egyértelmű, el kell fogadni az EMA által jóváhagyott oltásokat és el lehet fogadni más oltásokat is. Nem lesz kompenzáció azoknak, akik emiatt most csak PCR-teszttel tudnak külföldre utazni, mert július elsejétől vélhetően mindenhová be lehet szabadon lépni.