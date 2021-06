Életveszélyes, ezért bezárt Siófok kedvelt fürdőhelye

„Tájékoztatjuk a kedves vendégeinket, hogy június 21-től határozatlan időre bezár a Galerius Élményfürdő és Wellness Központ” – derül ki a fürdő közösségi oldaláról. A sonline.hu azt írja, noha a dolgozóknak két hete egy csapatépítő tréningen azt mondták a vezetők, mindenkinek megmarad a munkahelye, most mindenki kézhez kapta a felmondólevelét.

A fürdőt a hírek szerint azért zárták be, mert nem volt megfelelő az épület állapota és életveszélyessé vált. Az ismert gondok miatt csak a tanmedence, a kültéri medence és a szaunavilág működött.

2014-ben készült az első szakértői vélemény az épületről, kicserélték a kupolát, a külső burkolatokat, az épületirányítási rendszert, és gépészeti felújítások is történtek a karbantartási szünetekben és üzemelés közben, most a koronavírus-járvány miatt elrendelt kényszerleállás idejé lett volna lehetőség és idő is a hibák orvoslására, mégis most döntöttek a bezárás mellett.

A siófoki városháza tájékoztatása szerint az ügyvezető döntött a zárásról a polgármesterrel egyeztetve a balesetveszély és a szükséges felújítások miatt. Azért a nyár közepén zárták be a fürdőt, mert most szereztek tudomást a balesetveszélyről, miután polgármesteri kezdeményezésre indult szakértői vizsgálat.

