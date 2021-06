Új korszak köszöntött be a 175. jubileumi hajózási szezonnal a Balatonon

Az első gőzös, a Kisfaludy 1846. évi füredi vízre bocsátása után idén június 12-én hivatalosan is kezdetét vette a 175. jubileumi balatoni hajózási szezon. Az ünnepélyes megnyitón a Bahart „Tradíció és Modernizáció” mottója jegyében köszöntötték az idén 130 éves Kelén nosztalgiahajót, továbbá bemutatták a teljes mértékben megújult Szent Miklós zászlóshajót. Az InfoRádiónak nyilatkozó Veigl Gábor megjegyezte, 15 év szolgálat után kívül-belül „megfésült” lett a hajó, új motort, illetve új külső- és belső tereket, bútorokat és büfét kapott. Az említetteken túl valamennyi nagy hajó is új külsőt kapott, így az érdeklődők

egy frissített hajóparkkal, kibővített menetrendi szolgáltatással, valamint egy letisztult programválasztékkal

találkozhatnak az idei évben – tette hozzá a Bahart vezérigazgatója. „És, hogy még egy jót mondjak, az idei évi személyhajózási díjszabásunk változatlan a tavalyi évhez képest.”

A megnyitón mások mellett az is elhangzott, hogy új korszak kezdődik a balatoni hajózás korszakában. Ezzel kapcsolatban Veigl Gábor kifejtette: a társaság tisztában van azzal, hogy az elmúlt évtizedekben „összejött egy kis elmaradás”, gondolva itt a hajóparkra, kikötőkre, ezért nagyon intenzíven „csaptak bele” abba a folyamatba, amely ezek megújítását jelenti.

A 2020-as évtized arról kell, hogy szóljon, hogy egy jelentős infrastruktúra-fejlesztés történjen a Bahartnál, amelynek a végén „egy valóban professzionalista szolgáltatást és egy magas szintű, korszerű állományt, infrastruktúrát” tudjanak működtetni. Ennek része a jelenlegi flotta megújítása, illetve annak bővítése új hajókkal, hiszen

a következő évben két-két komp és katamarán fog érkezni a Balatonra és elkezdődik a flottafejlesztés is

– árulta el a szakember.

Ismeretes, a nyári hajózási főszezon július 3-án veszi majd kezdetét a Balatonon, és mintegy nyolc héten át fog tartani. Kivételt a kompok jelentik, miután esetükben már érvénybe lépett a főidényi menetrend, tehát teljes kapacitással és menetrenddel várja az érdeklődőket a Balatoni Hajózási Zrt. Veigl Gábor a legfontosabb szolgáltatásokkal kapcsolatban ismertette: idén a személyhajózás esetében 16 kikötőből indulnak majd menetrendi hajóratok, míg a séta- és nosztalgiahajós programjaik 15 kikötőből lesznek elérhetők. A korábbi évekhez hasonlóan, ám nagyobb számban lesznek varázs- és bulihajó programok is, amik nyolc, illetve kilenc kikötőből fognak indulni. Badacsony, 2021. május 18. A balatoni hajózás elmúlt 175 évének főbb eseményeit bemutató kültéri fotókiállítás a badacsonyi mólónál 2021. május 18-án. A Balatoni Hajózási (Bahart) Zrt. idén ünnepli a balatoni hajózás 175. évfordulóját. MTI/Varga György

Gondolva továbbá a jubileumi hajózási szezonra, három kikötőben állandó kiállításokkal várják az érdeklődőket, valamint road-show-val is jelentkezni fog a Bahart öt kikötőben a nyár folyamán. Az online térben is naponta frissülő hírekkel, érdekességekkel mutatják be az eltelt 175 évet, amire nagyon büszkék.

Az év csúcseseménye – a megemlékezés tekintetében – szeptember 18-án lesz, amikor egy nagyszabású ünnepséggel és

a balatoni hajók együttállásával készül a Balatoni Hajózási Zrt. Siófok és Balatonfüred között

– zárta szavait Veigl Gábor.

Nyitókép: MTI/Varga György