Negyven éve nem történt ilyen a Balatonnál

Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója azt mondta egy fonyódi rendezvényen: liemelkedő évet zárt a tavaly nyári turizmus. 2019-hez képest ugyan 17 százalékkal kevesebben foglaltak szállást, de az emberek 14 százalékkal több pénzt költöttek el. Az idei nyár a tavalyinál is erősebb lesz, a foglaltság már magasabb a vártnál – tette hozzá a Sonline beszámolója szerint.

Witzmann Mihály, Siófok és térségének országgyűlési képviselője elmondta: csaknem negyven évvel ezelőtt fordult meg annyi turista a Balatonnál, mint tavaly, azzal a különbséggel, hogy 2020-ban jóval több magyar választotta úti célul a somogyi településeket és ez vélhetően idén is így lesz.

Móring József Attila, Marcali és térségének országgyűlési képviselője arról számolt be: több olyan fejlesztés is zajlik a Balaton környékén, amelytől még vonzóbb lesz majd a magyar tenger. Ilyen

a balatonfenyvesi kisvasút csisztapusztai fürdővonalának felújítása, valamint

a fonyódligeti gyermektábor korszerűsítése, ahol várhatóan augusztus elsejétől fogadják az első csoportokat.

Hidvégi József, Fonyód polgármestere az eseményen elmondta: az elmúlt hat évben jelentősen korszerűsödtek a fonyódi strandok. Hat helyszínen több mint egymilliárd forintot költöttek el fejlesztésekre, ebből új vizesblokkokat és élmény játszótereket is építettek. Jelenleg azon dolgoznak, hogy az elő- és az utószezonban is minél többeket csábítsanak a városba, ezért is kezdenek el hamarosan kerékpárutat építeni Fonyód környékén. Két szálloda is lesz majd a településen, az egyik négycsillagost már építik, a másikat pedig még tervezik.

A Balaton környékén jelenleg negyven kilométer hosszan, összesen 110 strand található, ebből a szabad strandok területe 25, míg a fizetősöké 15 kilométer hosszú.

Nyitókép: MTI//Mohai Balázs