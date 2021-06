Bejelentésözön Orbán Viktortól a Kormányinfón – a nap hírei

Elveszti a védettségi igazolványát az, aki nem veszi fel a második oltását – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor a kormányinfón közölte: 137 ezren nem vették fel a második oltást, pedig már lejárt a határideje. Őket törölni fogják a védettségi nyilvántartásból, ha nem oltatják be magukat. Bejelentette azt is: engedélyezik, hogy a 12-16 év közöttiek is kapjanak oltást. Szólt arról is, hogy tíz napos fizetett szabadságot kapnak azok, akik részt vettek a járvány elleni védekezésben. Orbán Viktor közölte: a kormány a járványok és a népvándorlás korszakára készül és új nemzeti konzultáció indul a gazdasági újraindításról. A Fudan Egyetem ügyéről azt mondta: Budapesten helyi népszavazás fog dönteni az intézményről.

Fél évvel meghosszabbodik a táppénzjogosultsága azoknak, akik a járvány miatt nem kaphatták meg a gyógyulásukhoz szükséges kezelést – tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kormányrendelet hatálya azokra terjed ki, akiknek a veszélyhelyzet alatt jár le egyéves táppénze, de a járvány miatt, önhibájukon kívül nem jutottak hozzá a szükséges egészségügyi beavatkozáshoz.

Pandémia-értékelő regiszter jöhet létre az oltási stratégia támogatására – ezt is tartalmazza az a módosító csomag, amelyet csütörtökön fogadott el az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló előterjesztéshez. Az előterjesztő az új regiszter létrehozását azzal indokolja, hogy az egyes, nyugati és keleti vakcinák hatékonyságának tudományos összevetésére Európában nem áll rendelkezésre máshol ilyen, országos adatbázis.

Péntektől teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a koronavírus ellen már beoltott ukrán és magyar állampolgárok a két ország között, függetlenül attól, hogy milyen oltóanyagot kaptak – közölte a külügyminiszter. Így már 15 országgal született megállapodás a magyar védettségi igazolvány elfogadásáról. Szijjártó Péter reményei szerint a következő hetekben újabb megállapodások születhetnek.

Átadták Budapesten a teljes körűen felújított Rumbach Sebestyén utcai zsinagógát. Az 1872-ben felavatott, a második világháború óta romos épületet négy év alatt, a kormány 3,2 milliárdos támogatásával újították fel. Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnöke azt mondta, hogy a legtöbb állam félt kiállni a zsidó emberek mellett az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban, a közelmúltban. Magyarország azon kevés állam egyike volt, amelynek volt ehhez bátorsága. Ronald S. Laudert fogadta Orbán Viktor kormányfő, aki megismételte: a magyar kormány továbbra is a zéró tolerancia talaján áll az antiszemitizmus ellen.

72 órán belül elvégzett negatív koronavírus-teszttel is jöhetnek a külföldiek három nemzetközi autóversenyre - közölte a Miniszterelnökség. A rendezvény szervezője köteles a beléptetését megtagadni annak, aki a védettségét nem igazolja. A Kamion Európa-bajnokságot június 12-13-án, a Formula-1-es Magyar Nagydíjat július 30. és augusztus 1. között, a Túraautó Világkupa magyarországi futamait pedig augusztus 21-22-én rendezik meg.

A koronavírus elleni oltóanyagok szabadalmi védettségének feloldását sürgeti az Európai Parlament. A cél az oltási kampányok felgyorsítása és a nagyarányú globális védettség elérése. Az EP állásfoglalása tárgyalást javasol a Kereskedelmi Világszervezettel a szabadalmi oltalmak felfüggesztéséről, hogy világszerte jobban hozzá lehessen férni a megfizethető egészségügyi termékekhez, könnyebb legyen megszüntetni a globális gyártás akadályait és az ellátási hiányt.

Hivatalosan is bejelentette az amerikai elnök, hogy az Egyesült Államok félmilliárd adag Pfizer-vakcinát vásárol a rászoruló országoknak. A G7 csoport holnap kezdődő, nagy-britanniai csúcstalálkozójára érkezett Joe Biden az előzetes jelentéseket megerősítve elmondta: a szállítmányt az amerikai kormány csaknem száz olyan ország között osztja szét, amelyeknek égető szükségük van e segítségre a koronavírus-járvány elleni küzdelemben, és az adományhoz Washington semmiféle feltételt nem szab.

Bevezetik Németországban az okostelefonra fejlesztett védettségi igazolást. Ezzel az Európai Unió teljes területén tanúsítható a védettség. A CoVPass nevű alkalmazás lényege, hogy letöltése után a telefon kamerájával be kell olvasni a vakcina beadását követően papíron kiállított oltási igazolás mellé járó QR-kódot Az egyelőre csak oltási igazolásként alkalmazható megoldást fokozatosan vezetik be, várhatóan a hónap végére fér hozzá mindenki.

Új Atlanti Chartáról állapodott meg a brit kormányfő és az amerikai elnök a 80 éve aláírt hasonló dokumentum mintájára. Joe Biden kétoldalú megbeszélést tartott a vendéglátó Boris Johnsonnal. A dokumentum első pontja szerint a két ország elkötelezte magát a demokrácia és a nyitott társadalmak védelme mellett. Az Atlantic Charta alapján London és Washington az átláthatóság, a jogállamiság, a civil társadalom és a független média védelmének szószólója lesz.