Tisztázták az Orbán Viktor által bejelentett szja-visszatérítés főbb kérdéses pontjait

Orbán Viktor bejelentése nyomán az Infostart is megírta, hogy valószínűleg tartható az 5,5 százalékos növekedés és hogy mennyit jelenthet mindez a családoknak, ám számos részlet még ismeretlen volt.

Most már többet tudni, ugyanis Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai tanácsadója az M1 szerda esti műsorában újabb részleteket árult el. Kiderült: körülbelül 1,1 millió családról van szó, de mindkét szülő visszakapja az adóját, így mintegy 1,5 millió kereső érintett.

"Melyik" szja számít?

Maximum 800 ezer forint kapható vissza, ez az éves átlagbér adótartalma - két kereső esetén pedig 1,6 millió forint jár vissza - idézte Nagy Márton szavait a Portfolio.

Ez fontos bejelentés, ugyanis korábban nem lehetett tudni, hogy az érintett munkavállalók az elméletben fizetendő éves szja összegét kapják vissza 2022 első hónapjaiban, vagy a kedvezményekkel csökkentett, valójában befizetett összeget. Úgy tűnik, az előbbi eset áll fenn, ami lényegesen nagyobb összeg, mint a ténylegesen fizetett szja. A Portfolio értékelése szerint azt mondhatjuk, hogy 1,5 millió ember egyszeri jövedelemtranszferhez jut.

Mindenkinek jár?

Az is kérdéses volt, hogy vajon lesz-e felső kereseti határ vagy mindenki visszakap pénzt? Ez most még nem derült ki, de az igen, hogy az átlag fölött keresők is kaphatnak pénzt, Nagy Márton ugyanis a következőket mondta: ha valaki például 1,5 millió forintot keres havonta, akkor annak az adótartalma több, mint a maximálisan visszakapható 800 ezer forint, de ő ebben az esetben is csak legfeljebb 800 ezer forintot kaphat vissza.

Belefér a költségvetésbe A műsorban Nagy Márton emlékeztetett: 5,5 százalékos növekedés felett lesz erre keret és tudható, hogy a Pénzügyminisztérium eredetileg 4,3 százalékos növekedéssel kalkulált az idei évi költségvetésben. "Minden 1 százalékponttal magasabb növekedés, 250 milliárd forintos mozgásteret nyit a költségvetésben. 5,5% felett nyílik annyi mozgástér, hogy ennek az intézkedésnek a nagy részét ki lehet fizetni, ki lehet termelni a költségvetésből" - magyarázta Nagy Márton.

A miniszterelnök gazdaságpolitikai tanácsadója arról is beszámolt: a kormány célja, hogy a beruházási ráta 25 százalék felett maradjon. Ez érinti a háztartásokat, a vállalatokat és az állami szektort is. Amikor újranyitunk és az újraindítás megkezdődik, akkor a vállalkozók is újragondolják a jövőjüket, most nézik meg, mit akarnak bővíteni. Ehhez adunk vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatásokat - részletezte az újabb gazdaságösztönző eszközt. A kormány és az MKIK együttműködésére, a Széchenyi Kártya Programokra alapoztak - az új, 4 plusz 2 programról itt írtuk meg a tudnivalókat.

Úgy vélte, az állami munkahelymegtartó támogatások nyomán gyors lesz a foglalkoztatás visszaépülése, kétszer ötvenezer új munkahely teremtése a cél - vázolta a terveket. Hitelmoratórium: szeptember végéig marad A szakember emlékeztetett: komoly szakmai vita folyik a Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség bevonásával a moratórium jövőjéről. Nagy Márton szerint ezért szeptember végéig meghosszabbítja a kormány a moratóriumot a jelenlegi formájában. "Addig lehetőség lesz arra, hogy gondolkodjunk, október elejétől hogyan folytatódjon ez a moratórium" - fogalmazott Nagy Márton. Vannak kispénzű emberek, őket is védeni kell - jegyezte meg.

A minimálbéremelésről azt mondta: ha meg tudnak egyezni 200 ezer forintos összegről a jövő év elején, akkor az nagy eredmény, de ha két év múlva jön ez el, akkor az is fontos.

Még szó esett az államháztartási hiány csökkentésének szükségéről is. Nagy szerint a gazdaság újraindítása elsőbbséget élvez, ezért óvatosan kell csökkenteni a hiányt. "Ha hamarabb tesszük meg a hiány csökkentését, akkor törékennyé tesszük a gazdaság kilábalását" - húzta alá.

Nyitókép: Bence Bezeredy/Getty Images