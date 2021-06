Akár milliós összeg is visszajárhat egy családnak Orbán Viktor bejelentése nyomán

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Magyarország újraindul című konferencián bejelentést tett arról, hogy ha az idei GDP-növekedés eléri az 5,5 százalékot, az átlag alatti jövedelemből élő családok visszakapják 2021-es szja-befizetésüket.

A közlés után - amely így legfőképp az 1-2 gyermeket nevelő házasokat célozhatja és a költségvetésnek 550-580 milliárd forintjába, a tervezett szja-bevételek ötödébe kerülne - a Portfolio ki is számolta, hogy az érintett családoknak "mennyi az annyi", ha a tervezett 4,3 helyett valóban eléri az 5,5-öt az ország teljesítménynövekedése. (A Portfolio gazdasági portál szerint ez nem volt túlságosan merész vállalás, több elemző szerint a 6 százalékos növekményben bízni sem dőreség.)

A KSH számai szerint idén márciusban 423 706 forint volt a bruttó átlagkereset, tehát ezt a vonalat érdemes alapvetően figyelni. Az átlagbér szja-ja 63 556 forint a 15 százalékos kulccsal számolva, egy évre vetítve ez tehát több mint 760 ezer forint (egy keresőre vetítve), de ennek az egésze biztosan nem jár vissza, hisz már eleve jár családi adókedvezmény a gyermekeseknek; egy gyermek után most havi 10 ezer, két gyermek után 40 ezer, míg három gyermek esetében 99 ezer forint ez a kedvezmény, amit a szülők megosztva is igénybe vehetnek. Vagyis a majdani visszaigényelhető összeget ezzel kell korrigálni. Elemző: bele fog férni a magas hiánnyal tervezett költségvetésbe Mediánjövedelemmel számolva 5-600 ezer forintot jelenthet egy családnak a miniszterelnök által ígért szja-visszatérítés - mondta az InfoRádiónak az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője. Nyeste Orsolya szerint reális esély van a feltételül állított 5,5 százalékos GDP-növekedés elérésére, és a büdzsé is elbírhatja ezt a kiadást, főként, hogy a GDP-növekedés a vártnál akár sokkal erőteljesebb is lehet, gyorsnak tűnik a gazdaság kilábalási képessége, és magasra, 5,9 százalékosra tervezték a jövő évi hiányt. Ha ennél támogatóbb költségvetésre lenne szükség jövőre, akkor már nem férne bele ez az 500-600 milliárd forintos, nagyvonalú program.



"A háztartások fogyasztási kiadásai tovább pöröghetnek a jövő évben. A belső fogyasztás a járvány idején visszaesett, de nem feltétlenül azért, mert eddig a háztartások nem tudtak miből költeni, hanem mert nem volt lehetőségük a korlátozások miatt. Az idei év második negyedévétől új lendületet kap a fogyasztás. Nagyon nehéz látni, hogy ki mire költi a plusz pénzt, az is lehet, hogy a háztartási szektor egyszerűen megtakarítja ezt az összeget" - fejtegette az elemző.

Ha egy kereső van a családban, akkor bő 600 ezer forint jelentkezik majd a számlán a jövő év elején, két gyermek esetén 300 ezer. Három gyermek esetén viszont nem jár pénz, mivel az eddigi kedvezmény magasabb a befizetett szja-nál.

Két kereső esetén, ha mindketten az átlagbér alatt keresnek, akkor a gyermekek számától függően a visszajáró összeg

akár egymillió forint feletti

is lehet.

A Portfolio - és a Telex is - közben számol azzal a lehetőséggel, hogy az átlagbér mértékéig a magasabb jövedelműek is kaphatnak vissza, nem csak a szegényebbek, noha Orbán Viktor a visszatérítéses bejelentéskor szó szerint úgy fogalmazott, "a leggazdagabbaknak valószínűleg erre nincs szükségük":

egy kereső esetén egy gyermek mellett 636 ezer, két gyermek esetén pedig 236 ezer forint járhat vissza

két kereső esetén egy gyermek után 1,4 millió forint lenne a plafon (ezzel számol a Telex kalkulációja is), két gyermek után is több mint egymillió forint, három után pedig 424 ezer járhatna vissza.

Mint a Telex rámutat, a KSH legutóbbi mikrocenzusa alapján 2016-ban 1,716 millió családban, a családok közel kétharmadában élt gyerek, tehát nagyjából ekkora körnek járna pénz 2022 elején, de ha csak az átlagbér alatt keresőknek, akkor feleennyi embernek. Minimálbéresek? Sokan keresnek "papíron" alaphelyzetben minimálbért. Számukra a képlet így néz ki a Telex számításai alapján: ha mindkét szülő minimálbéres, összesen havi 50 220 forint jövedelemadót fizetnek – ha nincs gyerekük

egy gyerek esetén ketten együtt 40 220 forint szja-t fizetnek, így a család 482 640 forintot kaphat

ha két gyereket nevelnek, érdemes megosztaniuk az szja-kedvezményt, ebben az esetben ketten 40 ezer forinttal csökkenthették az adójukat, vagyis csak 10 220 forint az szja-juk havonta, tehát jövő év elején 122 640 forintot kapnak majd vissza

a háromgyermekesek a mostani kedvezmények után már nem is fizetnek szja-t.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd