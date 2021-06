Már le van zárva a pesti alsó rakpart felújítandó szakasza

Ezzel elkezdődik a tényleges, hónapokig tartó építkezés az Idősebb Antall József rakparton. A munka május utolsó hétvégéjén mintavételi fúrásokkal kezdődött, hétfőtől azonban már a bontást végző gépeké lesz a főszerep a Kossuth tér (Eötvös tér) és Margit híd között.

A rakpartok gyalogosbarát megújítását első lépésben a pesti alsó rakpart ezen szakaszán kezdték el. Az Idősebb Antall József rakpart átépítésével egybefüggően sétálhatóvá válik a Duna partja ezen a szakaszon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Megszűnnek a kihasználatlan burkolt felületek, amelyek feleslegesen foglalják a Duna melletti értékes közterületeket. A lépcsős partfal megmarad, a Markó utcai rámpa támfala azonban beljebb kerül. A világörökségi védett látkép nem sérül, írta a BKK, hozzátéve: az új járdának köszönhetően séta közben gyönyörködhetnek majd abban a fővárosiak. Mindemellett zöldebbé válik a partszakasz, hiszen 35 fát telepítenek a beruházás során.

Idóközben zajlik a Lánchíd felújításának előkészítése is. Továbbra is zárva vannak a járdák és már lezárták a pesti oldalon a gyalogos-aluljárót (a budai is csak a hídlezárásig használható), továbbá zajlik a függesztett állványzat építése. Az áprilisban kezdődött munka a Lánchíd június 16-i lezárására fejeződik be, a felülete 6550 négyzetméter lesz. A mintegy 105 tonnányi alumíniumszerkezetet, valamint a többi tartozékot is kézzel kellett a helyére vinni és beszerelni.

A hídon a közúti forgalom június közepéig még zavartalan.

A közúti forgalomnak várhatóan 2022 decemberében adják vissza a hídpályát, a gyalogos járdák azonban a munkák 2023-as befejezéséig munkaterületek maradnak. A kivitelezési munkák előreláthatóan 2023 augusztusában fejeződnek be, ezután kezdődhet a műszaki átadás-átvételi eljárás, ezzel november 17-ig, Budapest születésnapjáig szeretnének végezni.

Nyitókép: BKK