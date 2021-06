Orbán Viktor: megszűnik a jelenlegi oltási rendszer

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban péntek reggel ismét terjedelmesebb interjút adott. A TELJES INTERJÚ ITT HALLGATHATÓ MEG.

Először arról számolt be, hogy az első oltások száma "zuhan", csütörtökön már csak 11 585 ember kapott első, 81 942 második oltást, azonban mellétette a napi adatokat is: 26 ember hunyt el csütörtökön a koronavírus szvődményeiben, 269 az új fertőzöttek száma, és "64 ezer ember nem tud dolgozni, küzd".

Beszámolt arról is, hogy majdnem 16,7 millió vakcinája lesz Magyarországnak az év végéig, tehát "oltásbiztonságban vagyunk", de van rengeteg ember, aki nem kéri az oltást.

Bejelentette, "készenléti oltás lesz", nem maradnak tehát az oltópontok, hanem csak néhány kijelölt hely, oda kell menni annak, aki oltást akar, ezt az új rendszert pedig hamarosan be is vezetik, Orbán Viktor ezért azt ajánlja, aki a lakhelyéhez közel akar oltást, most jelentkezzen még.

Ezután áttért

a gyermekek (12-15 évesek) oltásának ügyére.

"Én az óvatosság híve vagyok, de nem akarjuk elzárni azokat a szülőket a lehetőségtől, akik be szeretnék oltatni a gyermeküket" - mondta. "Nem látom a perdöntő szempontokat a magyar tudomány oldaláról", amely alapján megkezdhető lenne az oltásuk, de közben a lehetőséget meg szeretné adni, e kettő között lát némi bizonytalanságot, de erről is hamarosan lesz döntés. Úgy látja, a tudományos vita valószínűleg csak a nyár végére ér nyugvópontra.

A vakcinaútlevéllel kapcsolatban elmondta, "az európai helyzet megértésében nem lehet a magyar helyzetből kiindulni", hisz számos országban nincs kártya, zárás van, de addig is gondoskodni kellett a nemzeti kártyáról, amelyet majd alkalmassá kell tenni az uniós közös használatra, ha eljön az idő - erről Gulyás Gergely kancelláriaminiszter részletesen is beszélt a csütörtöki Kormányinfón. A lényeg: június 15-re alkalmassá válik a magyar védettségi igazolvány az uniós használatra technikai szempontból.

Orbán Viktor megfogalmazása szerint Magyarország 2-2,5 hónapnyi előnyben van más országokkal szemben, reményei szerint sikerül ezt gazdasági előnnyé is formálni.

"Járok a világban, elmegyek nyugat-európai országokba, mert a munkámnak ez része, és látom, hogy ott depresszió van."

Önkormányzatok jogai

Bejelentette még, hogy

az önkormányzatok rendes jogainak visszaadásáról még a pénteki napon döntenek, délután pedig erről közlés is lesz.

Visszatérve az oltások számára elmondta, eddig volt az állam feladata, hogy legyen elég oltás, de mostantól kezdve az embereken múlik, hogy lesz-e köztük elég oltott, az egyéni felelősségüket az állam nem veszi át, eddig is minden életet megmentett az egészségügy, amit meg lehetett menteni.

Pedofiltörvény

Hogy miért kell újra szigorítani a pedofíliával kapcsolatos törvényt, arról is beszélt.

"Az ember legszívesebben agyonütné, aki hozzányúl a gyerekéhez,

de itt részletes szabályokat kell hozni, a dolog elkerülhetetlen. Az internet olyan új csatateret nyitott, amely szabályozást igényel. A gyerekeink ott lubickolnak az interneten, mi pedig utcahosszal vagyunk lemaradva; a virtuális térbe nem csak a jó dolgok áramolnak be, hanem a rossz dolgok is. Kocsis Máté viszi ezt a folyamatot" - ecsetelte a miniszterelnök.

Trianon 101, Eb

101 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békediktátumot, erről is szólt még, illetve arról, hogy sikerül-e nemzeti egységgé formálni ezt a tragédiát.

"Jobban állunk, mint 11 éve. Akkor döntött az Országgyűlés, hogy az országvesztés napjából a nemzeti összetartozás napját, a ránk dobott kőből lépcsőt építünk. A nemzeti összetartozás gondolata, értékvilága erősebb, mint az elmúlt évtizedekben bármikor volt" - fejtegette Orbán Viktor, aki szerint erős, kulturálisan egyedi nemzetként kell magunkra tekinteni, akik sikeresek, "a szomszédaink is a sikert respektálják, a gyengével senki sem akar barátkozni".

Végül beszélt arról is, hogy a világ legfontosabb híre volt az elmúlt héten, hogy az amerikaik dán segítséggel lehallgatták a németeket, ezért most Magyarország is nézi, hol helyezkedik el ezen a térképen. Valamint arról is, hogy Szoboszlai Dominik Eb-ről kihagyása miatt "rosszkedvű állapotban van".

"Én a Puskás Akadémia alapítója vagyok, külön figyelem, aki onnan került be a válogatottba. Trianon napján különösen is érezzük, hogy mi győzünk, mi vesztünk, a magyar ember közösségi ember, élete belefonódik egy közös történelembe" - zárta szavait.

