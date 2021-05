Orbán Viktor a Facebook népéhez fordult az őszödi beszéddel kapcsolatban, Gyurcsány Ferenc válaszolt

Tizenöt esztendeje ezen a napon mondta el Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök őszödi beszédét a balatoni kormányüdülőben az MSZP kihelyezett frakcióülésén.

Az egyebek mellett a rossz kormányzást is meg nem válogatott szavakkal beismerő szónoklatra az évfordulón Orbán Viktor kormányfő a Facebookon emlékezett meg, egyben feltéve a kérdést, hogy ki hol volt azon a bizonyos estén, amikor napvilágot látott a beszéd a közrádióban.

A kommentelők között feltűnt a miniszterelnök párttársa, Deutsch Tamás is, aki azt tudakolta, hogy Orbán Viktor merre járt akkortájt, a kormányfő pedig válaszolt is a kérdésre, autózott, meg is kellett, hogy álljon, amikor a közrádió egy felvételről sugározta az elmondottakat.

Kisvártatva maga Gyurcsány Ferenc is kommentelt:

"És te hol voltál, mikor a Fidesz szétlopta az egész országot?"

A teljes beszéd alább meghallgatható:

Nyitókép: Mónus Márton