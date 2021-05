Kálomista Gábor: a filmnek és a színháznak nem feladata a direkt politikai állásfoglalás

A filmnek és a színháznak nem feladata a direkt politikai állásfoglalás, ezért is volt külön öröm, hogy egy olyan angol rendezővel készülhet el Kálomista Gábor új filmje, aki kívülről látja az eseményeket - mondta el az InfoRádiónak a készülő film producere, a Megafilm Kft. tulajdonosa. A 2006-os öszödi beszédet feldolgozó politikai krimi akár már idén a mozikba kerülhet.

"Magyarországon eddig ismeretlen műfaj a politikai krimi, talán most kapóra jön a 15 éves évforduló. Sok érdekes szál van a filmben: a 2006-os őszödi beszéd elhangzásának körülményei, annak kezelése, az, hogy hogyan és mikor került ki, valamint hogy milyen politikai eszközöket használtak arra, hogy ne kerüljön ki. A fő történetszál egy fikció, egy fiatal szerelmespár kapcsolata, ezen keresztül és főleg az ő szemszögükből éljük meg az akkori világot és a történeket."

A producer szerint a történelemmel akkor is foglalkozni kell, ha ez a közelmúlt történelme.

"Kétségkívül 21. század legnagyobb hatású beszéde volt, ami mérhetetlen károkat okozott az országnak. Megpróbáltunk olyan információk birtokába is jutni, amelyek érdekesebbé teszik a filmet, és ezért sok emberrel beszéltünk. Vannak olyanok, akik úgy gondolták, hogy részt vettek ebben, de most kínosnak érzik - vagy mert már nem aktív szereplői a politikai életnek, vagy mert azok és van bennük némi félelemérzet. Azt hiszem, a baloldalon sem volt abban teljes egyetértés, ahogy az ügy kezelődött vagy ahogy a beszéd elhangzott."

Kálomista Gábor hangsúlyozta: az őszödi beszédet feldolgozó film nem lesz politikai állásfoglalás, a történtekről a közvélemény mondott és mond ítéletet. Úgy véli, ha valaki filmet készít, annak "le kell tennie a politiai batyuját" és legjobb tudása szerint meg kell valósítania azt a forgatókönyvet, amelyre vállalkozott. "Ezért is örülünk annak, hogy egy angol rendezőt találtunk Keith English személyében, aki teljesen kívülről látja a dolgot és egy nagyon jó filmet akar csinálni, továbbá hogy egy zseniális operatőr, Josep M. Civit, aki Pedro Almodovarral és Brian De Palmaval készített filmeket".

A forgatási munkák az elmúlt napokban zárultak le, jelenleg gőzerővel zajlanak az utómunkálatok és rövidesen eldől, mikor kerülhet a mozikba a Megafilm a 110 perces politikai krimije – már idén ősszel, vagy 2022 elején. A történet szerint... ...amikor egy fiatal, ambiciózus elemzőlány rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire, hogy azzal jobb pozíciót zsarolhasson ki magának. Összeáll az MTV-nél újságíró-gyakornokként dolgozó szerelmével, és nyomozni kezd, de mivel lebukik a főnöke előtt, egy nagy hatalmú kör célpontjává válnak. Ezért miközben a beszéd kiszivárogtatásának hátterét, a tévészékház ostromát és a budapesti rendőrattakokat kutatja, nem csak a karrierje kerül veszélybe. A filmben - mások mellett - Gubás Gabi és Trill Zsolt is fontos szerepet kapott – az összesen 1200 főnyi statisztéria mellett több mint 40 színész szerepel a filmben. Az 50 napos forgatás 31 különböző helyszínen zajlott, Budapest 7 különböző kerületében, többek között az egykori MTV székházban, az Alagútnál és a Lánchídon, az Alkotmány utcában, a Szabadság téren, továbbá 2 műteremben megépített díszletekben - írta az Origo.

Keith English, akinek legutóbbi, The More You Ignore Me címet viselő filmje 2019-ben elnyerte a brit National Film Awardson a legjobb vígjátéknak járó elismerést. Az Origo írása szerint a filmről a következőt nyilatkozta: "Úgy vélem, ez egy elég meglepő film lesz. Sokan találgatják, hogy vajon miről szól majd, és mi a célja? Én csak annyit mondok, hogy nem az lesz, aminek gondolják. Azt remélem, hogy a nézők élvezni fogják."

Nyitókép: MTI/Mónus Márton