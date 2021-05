Békássy Szabolcs meglátása szerint, miután tömegével jelennek meg a poszt-covidos és hosszú covidos páciensek, a közeljövőben az ő kezelésük jelenti majd a legnagyobb kihívást a háziorvosok számára. A szakember megjegyezte, szerencsére egyre több poszt-Covid szakambulancia nyílik Magyarországon is, ami nagy segítség a betegek ellátásában, ugyanakkor számos olyan vizsgálat van, amit a háziorvosi praxisokban is el lehet végezni. A poszt-Covid kivizsgálásának első lépcsője lehet náluk a különféle laborvizsgálatok, mellkasröntgen, illetve EKG-vizsgálatok elrendelése, elvégzése.

Vagyis a követendő eljárásrend az, hogy amennyiben valaki tüneteket észlel, elsőként a háziorvosához forduljon – értett egyet a Háziorvosok Online Szervezetének alapítója –, hiszen a háziorvos az, aki kompetens abban, hogy felállítsa a diagnózist, és megállapítsa azt, hogy valóban poszt-Covid tünetegyüttesről van-e szó, vagy egyéb bármilyen eredetű betegség, ami a beteg panaszait okozza.

Másfél éves bezártság

Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos az InfoRádió érdeklődésére azt is megerősítette, hogy szignifikánsan megnövekedett a lelki panaszokkal a háziorvosokhoz forduló betegeknek a száma, a tüneteket azonban komoly kihívás kezelni. Vannak azonban olyan gyógyszeres készítmények, amelyek segíthetnek az ellátásban, ahogy nyitva áll egyes pszichológiai vizsgálatokra való beutalás lehetősége is – ezek természetesen a poszt-Covid ambulanciákon is elérhetők. „Vagyis, ha a háziorvos hatásköre kimerül a lelki problémával hozzá forduló beteg kapcsán, akkor rendelkezésre állnak azok a lehetőségek, ahol magasabb professzionalitási szinten kezelik ezeket a betegségeket” – tette hozzá.

A 12–16 évesek oltása

Az InfoRádió Aréna című műsorában arról is szó esett, hogy az egész orvosszakma, kiemelten a házi gyermekorvosi szakma az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) az állásfoglalására vár, hiszen hamarosan megszülethet az a döntés, hogy a 12 és 16 év közötti korosztály vackinálására is lehetőség lesz mRNS alapú vakcinákkal. Békássy Szabolcs megfogalmazása szerint

a potenciális őszi negyedik hullám kirobbanásának megfékezéséhez szükséges, hogy a gyermekek oltása is rendben megtörténjen,

így, „ha ez az állásfoglalás megszületik, akkor a házi gyermekorvosok készséggel be fognak csatlakozni a folyamatba”.

A szakember úgy látja, jóval több mRNS alapú vakcina fog rendelkezésre állni, amikorra az EMA várható állásfoglalása megszületik, vagyis a 12–16 éves populáció biztonsággal oltható lesz, és ki fogja tudni elégíteni az érkező igényeket a majdan rendelkezésre álló vakcinakészlet. Békássy Szabolcs hozzátette: amennyiben a várakozásaik szerint döntés június elején megszületik, akár már a tanév utolsó heteiben is elindulhat az oltás.

Nagyon megérné a praxisközösség

A műsorban – mások mellett – az is elhangzott, hogy év végére felállhatnak a háziorvosi praxisközösségek, amivel az országos kollegiális vezető háziorvos szerint lehetőség nyílik például akár olyan drágább készülékek megvásárlására, amelyek egy praxis számára gazdaságtalanok lennének, így viszonyt megéri majd beszerezni. Ennek köszönhetően pedig

bővülhet a háziorvosi szolgáltatások köre.

Békássy Szabolcs kiemelte, számos olyan – pár százezer vagy pár millió forint értékű – eszköz létezik, amelynek a megvásárlásával és csatasorba állításával olyan szolgáltatások nyújthatók, amik

egy háziorvosi praxis szintjén is mérhető egészségnyereséget jelenthetnek a páciensek számára.

A szakember példaként megjegyezte, Magyarország nemcsak az elhízás statisztikájában áll vezető helyen világviszonylatban, hanem az amputált lábak viszonylatában is, aminek a hátterében a mára már népbetegségnek számító alsó végtagi ütőérszűkület áll. „Ennek szűrésére azonban van egy kiváló eszköz, az úgynevezett boka-kar index mérő készülék, amelynek a megvásárlásával–használatával hosszú távon nagyon sok amputált láb megmentését érhetnénk el.”

