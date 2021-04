Tetőzött a harmadik hullám Magyarországon – a nap hírei

Tetőzött a koronavírus-járvány harmadik hulláma – jelentette ki az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta: mérséklődött a fertőzöttek száma, de a kórházban kezelteké továbbra is magas, ezért fontos, hogy továbbra is mindenki tartsa be a szabályokat. Hozzátette: a szennyvízben leginkább stagnálás jellemzi a kórokozó örökítőanyagának szintjét. már több mint 2 millió 900 ezer ember kapta meg Magyarországon a koronavírus elleni oltás legalább első adagját. Ezzel az európai átlag duplájára, 29 százalékra nőtt az átoltottsági arány.

Újabb oltóanyag-szállítmányok érkeznek kedden Magyarországra. Először jön az egydózisos Janssen vakcinából, első körben mintegy 28 ezer adag. A Pfizer oltóanyagából több mint 248 ezer, míg a Szputnyik oltásából 140 ezer második dózis várható. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján azt mondta, hogy a Janssen oltóanyagát várhatóan a honvédségi oltóbuszokon használják. Beszélt arról is, hogy nem változtatnak a kínai Sinopharm-vakcina oltási protokollján.

Teszteket oszt szét a kerületek között az április 19-ei iskolanyitás előtt a fővárosi önkormányzat – közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy több pedagógus- és szülői szervezettel, illetve Szlávik Jánossal, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosával is egyeztetett az iskolanyitásról, és úgy döntöttek: teszteléssel segítik az iskolanyitást. A főváros 10 ezer tesztet ajánl fel a kerületi önkormányzatoknak, hogy ezzel szűrhessék a diákokat és a pedagógusokat.

Kifogásolja a járvány elleni fellépést a világ számos országában az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, pedig a pandémia szerinte még koránt sem ért véget. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint a helyzetet néhány hónap alatt ellenőrzés alá lehet vonni kipróbált egészségügyi intézkedésekkel, ehelyett a világ számos országában az intenzív osztályok túlterheltek, emberek halnak meg, pedig ez szerinte megakadályozható lenne. Úgy vélte: egyes országokban a járvány terjedése ellenére zsúfolásig tömve vannak az éttermek és éjszakai szórakozóhelyek, csak kevesen tartják be az óvintézkedéseket.

Bécs további két héttel, május 2-áig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt bevezetett teljes zárlatot. Az osztrák fővárosban továbbra is zárva maradnak az üzletek, kivételt csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok jelentenek. Az iskolákba legkorábban április 26-án térhetnek vissza a diákok, addig marad a távoktatás. Zárt terekben és egyes, közkedvelt szabadtéri színhelyeken is kötelező az FFP2-es maszk viselése, továbbá a kétméteres távolságtartás. A szigorú intézkedést a fővárosi kórházak fenyegető túlterheltségével indokolta Bécs polgármestere.

Németországban június közepéig is tarthat a járványügyi zárlat. A Der Tagesspiegel című berlini lap értesülése szerint Helge Braun kancelláriaminiszter egy vasárnapi megbeszélésen a tartományi kormányok képviselőinek azt mondta, hogy a szövetségi kormány becslései alapján legkorábban 6-8 hét múlva enyhülhet a járvány. Így május végéig-június közepéig alkalmazni kell az úgynevezett vészfékrendszert, amely a társadalmi és a gazdasági élet legtöbb területének működését befagyasztó zárlatot jelent.

Szlovéniában véget ért a húsvéti időszakra elrendelt teljes járványügyi zárlat. Újra kinyitottak az iskolák és az óvodák, az üzletek és a szolgáltatások. Ismét fogadhatnak látogatókat a könyvtárak, galériák és a múzeumok is. Közben Bulgária is tovább lazított az éttermek már a beltéri helyiségekben is kiszolgálhatják vendégeiket és a bevásárlóközpontok a tervek szerint csütörtöktől nyithatnak meg.

A pártelnök Armin Laschet-et, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány kormányfőjét indítaná a CDU és a CSU közös kancellárjelöltként a német Kereszténydemokrata Unió elnöksége. Közben Münchenben a bajor Keresztényszociális Unió úgy foglalt állást, hogy Markus Söder CSU-elnök, bajor kormányfő lenne a leginkább megfelelő jelölt. A CDU elnöksége ezután úgy ítélte meg, hogy további egyeztetés szükséges a CSU-val, és ennek lefolytatásával Armin Laschetet bízták meg.

A Forbes szerint jelenleg a Barcelona a világ legértékesebb labdarúgócsapata. A katalán együttes értéke 4 milliárd 760 millió dollár, és ezzel megelőzi a 4 milliárd 750 millió dollárt érő, előző években első Real Madridot. A lista harmadik helyén a Bajnokok Ligájában címvédő Bayern München található 4 milliárd 125 millió dollárral. A lap megállapította, hogy az elmúlt két évben a tavaly óta tartó koronavírus-járvány ellenére a legjobb 20 futballklub értéke átlagban 30 százalékkal nőtt.