Müller Cecília: egy harmadik oltási lehetőséget is kapnak a pedagógusok

Ötezer fölött az egy nap alatt regisztrált fertőzöttek száma, csaknem háromszáz beteg pedig elhunyt az elmúlt napokban a koronavírus-fertőzés szövődményeinek következtében; az operatív törzs hétfőn újra összeült, majd tájékoztatót hívott össze délelőttre. (Napi adatok itt.)

Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese kezdett a rendőrségi számokkal:

2009 maszktalan ember miatt intézkedtek a hétvégén

2 esetben zártak be vendéglátóhelyet, egyet Edelényben, egyet Zalaegerszegen

kijárási tilalom: ezt 868 személy nem vette figyelembe (szombat éjjel két helyszínen intézkedtek Budapesten, egy 50 éves XVI. kerületi lakos csaknem két tucatnyi vendéget fogadott, egy I. kerületi helyszínen is rendezvény volt)

egy 17 tagú zenekar próbájára is lecsaptak Budapesten

43 002-en vannak karanténban, a hétvégén 14 171 karantént rendeltek el, 3301 ember követhető mobilon.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón elmondta, fokozatosan és folyamatosan halad az oltási terv végrehajtása.

"Alig van már az idősek között olyan személy, aki kérte az oltást és még nem kapta meg. Számukra továbbra is nyitott a lehetőség" - húzta alá.

A hétvégi pedagógusoltási kampányról elmondta, 80 százalékos volt a megjelenés, de úgy döntöttek, a tanárok-pedagógusok kapnak "még egy lehetőséget", tehát akik valami miatt nem jelentkeztek az oltópontokon, de kaptak SMS-t új várhatják a behívót.

Jön a Janssen és még Pfizer

Bejelentette, 28 800 Janssen (egyoltásos) vakcina érkezik kedden.

"Könnyen kezelhető, elsősorban a honvédségi oltóbuszokon szándékozzuk ezt a mennyiséget eloltani"

- világított rá.

Örömmel olvassa Müller Cecília, hogy az oltás népszerűsége növekszik, mindenkit arra biztat, hogy ne válogasson az oltások között.

Kérte az időseket, hogy vigyázzanak a fiatalabbakra, akik még nincsenek beoltva. A fiatalokat pedig arra kérte, regisztráljanak, hiszen ahogy jönnek az oltóanyagok, ők is sorra fognak kerülni, kaphatják a hívást.

"A beoltottak száma jelenti majd a szabadulást a pandémiából" - nyomatékosította újra Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos azt is elmondta még, 248 040 Pfizer-vakcina is érkezik hamarosan.

Újra közölte, már tetőzött a harmadik hullám, de "magas szinten", "tartsuk be családi körben és otthonainkban a higiéniai szabályokat, sokan számolnak be olyan eseményekről, ahol családi tragédiák is történtek a találkozásból" - utalt erre az esetre Müller Cecília.

Beszélt még a posz-Covid betegségről is, az ebben szenvedők már hálózatiasuló intézményrendszerhez fordulhatnak betegségük miatt.

Szennyvízadatok

Müller Cecília azt is mondta, hogy bár országosan stagnál a szennyvízben fellelhető koronavírus-örökítőanyag, Egerben, Salgótarjánban és még néhány városban nő a koncentráció, más városokban csökken, de a legtöbb helyen nem változik.

Kérdések - válaszok

- Aki első oltás után belázasodik, az a második adag után is erre számíthat?

- Ezt nem lehet mondani, különböző vakcináknál különböző oltási reakciók vannak, az egyes emberek reakciói, azt mutatja, hogy beindul az ellenanyag-termelődés. Van, aki észre sem veszi, hogy megkapja a vakcinát, de a védettség nála is kialakul. Lázcsillapító azért mindig legyen otthon, oltás után egy nap pihenést mindenki iktasson be!

- Elhagyhatja-e a hatósági házi karantént, akit oltásra hívna-e?

- Védőoltás felvétele szempontjából nem ajánljuk, de nem is hagyhatja el. Hisz beteg lehet a kontakt is. Csak egészséges személyeket oltunk be.

- Változtatnak-e a kínai Sinopharm oltási protokollján?

- Akkor változtatunk, ha a gyártó vagy hivatalos közlés ezt deklarálja. Nincs ok a változtatásra, mindegyik vakcinánk megfelel bőven a WHO-követelménynek: 50 százalék fölötti hatékonyság.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás