Tarlós István: amit Gyurcsány Ferenc nem akar, azt a főpolgármester nem tudja átvinni a közgyűlésen

Erősen kételkedem, hogy a Lánchíd komplett felújítása 2023-ra elkészülhet. Meg leszek lepve, ha sikerül. Ráadásul ez egy nagyon lecsupaszított projekt az általunk elképzeltekhez képest. Ami azért jelent később kellemetlenséget, mert a pesti hídfő felújításához megint le kell majd zárni a hidat – mondta Tarlós István, Budapest előző főpolgármestere az InfoRádió Aréna című műsorában. Hozzátette azt is, hogy drágább is lett a Lánchíd-projekt, de amire igazán választ várna utódjától, Karácsony Gergelytől, „az az egy év semmittevés a híd ügye körül”.

Tarlós István emlékeztetett arra, hogy a teljesítmények megítélése nem azonos alapokon történik, neki 2010-ben hatalmas adósságállománnyal, selejtes tömegközlekedési járműparkkal, vagy több mint ezer megörökölt perrel kellett átvennie a város vezetését, most pedig adósság nélkül, tetemes tartalékokkal adta át Budapestet utódjának, mégis alig valósítanak meg projekteket.

A 3-as metró felújított kocsijainak ügyében vizsgálóbizottság alakult, nemrégiben Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes feljelentést is tett, mert szerinte elhibázott döntés volt, hogy a korábbi városvezetés új metrókocsik helyett a régieket újította fel a hármas metró vonalán. Tarlós István most emlékeztetett arra, hogy a DK-s politikus már évekkel ezelőtt is tett az ügyben feljelentést, de az teljesen alaptalannak bizonyult. A volt városvezető felidézte, a mostani szakvélemény az összegzésében azt írja le, hogy a felújítás volt a gazdaságosabb megoldás, akkor is, ha a klímát utólag kell beépíteni a szerelvényekbe.

„Új szerelvényeket szerettünk volna, ötször írásba is foglaltam a javaslatomat, de engedélyt, kormánygaranciát csak a felújításra kaptunk. Ettől kezdve nem volt a fővárosnak választása. A felújítás is jobb volt annál, mint ha nem nyúlunk hozzá a főváros legnagyobb forgalmú metróvonalához” – mondta Tarlós István, és kategorikusan cáfolta, hogy bármit is „boltoltak” volna az oroszokkal, soha nem is tárgyalt velük.

„Tehetnek akárhány feljelentést az ügyben, tiszta lelkiismerettel állunk elébe”

– jelentette ki.

Hullámzó munka a közfejlesztések tanácsában

A fővárosi árvízvédelemről úgy nyilatkozott, komoly árvízvédelmi fejlesztés Budapesten száz éve nem volt. A csillaghegyi öblözetről nagy viták folytak, megakadályozták a hullámtéri építkezést, azt állítva, hogy a Nánási úton kell megépíteni, a gátat, de az elmúlt másfél év alatt „egy vonalat sem húztak a terveken”.

„Budapest egyedül nem tudja alkalmassá tenni az árvízvédelmi rendszereit. A mértékadó árvízszintnek nem felel meg a védművek 75 százaléka” – mondta az országos közlekedési és közszolgáltatási infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott.

Fájó pontként említette a korábbi főpolgármester, hogy "édes gyermeke", a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa csak hullámzóan működik, pedig az ő vezetése idején 35 nagy projektet indítottak el. Mostanra minimálisra csökkent a fővárosi projektek száma. „A tanácsban rejlő lehetőségeket talán a választások miatt korlátosan használják ki. Ez nem könnyíti meg a közös munkát. Nem lehet egyik nap barátságosan lobbizni a pénzekért, majd másnap beavatkozni olyan ügyekbe, amelyek nem tartoznak a portfóliójába” – mondta Karácsony Gergely megnyilatkozásaira utalva.

Szerinte a fővárosi vizsgálóbizottságok is kampánycélokat szolgálnak majd, és kijelentette:

„Az én időmben nem voltak korrupciós ügyek a fővárosban.”

Példaként a patkányirtási tendert említette, amelyet előbb megszavazott egy fővárosi bizottságban Karácsony Gergely, majd ellenzékben keményen támadta a nyertes céget, végül az általa irányított városvezetés mégis leszerződött, csak éppen már sokkal drágábban. „Remélem, ebben az ügyben is feljelentést tesznek” – tette hozzá.

Karácsony Gergely és a mögötte álló erők

„A városházi vezetés távolról sem egységes a jelek szerint. Amit Gyurcsány Ferenc DK-elnök nem akar, azt a főpolgármester nem tudja átvinni a közgyűlésen. Ez egyszerű matematika” – mondta Tarlós István, aki szerint Karácsony Gergely hiába próbálná pacifikálni a viszonyokat, a mögötte állók ezt nem engedik. Szerinte néhány helyettese is nagyobb hatalommal rendelkezik, sőt úgy véli, nem véletlen, hogy utódja nem áll ki a sajtó elé, csak Facebook-posztokban kommunikál. „A legnagyobb bizonytalanság az, hogy semmi garancia nincs arra, hogy ezeket maga a főpolgármester fogalmazná. Ez nem az ő stílusa.

Akik ezeket készítik, ők nem engedik pacifikálni a főpolgármestert”

– jelentette ki.

Karácsony Gergely esetleges ellenzéki miniszterelnök-jelöltségéről úgy vélekedett, számára bizonyos emberek karrierje talány. „Fejlett önbizalomra vall ez a miniszterelnöki-jelölti ambíció, ráadásul nem is először – mondta Tarlós István. – Nem vagyunk egyformák, de nem biztos, hogy a főpolgármester úr abban a helyzetben van, hogy egyedül ő döntse el, miniszterelnök-jelölt lesz-e.”

