Komoly fejlesztések a Balaton egyik legszebb helyén

Balatonfüreden odafigyelnek a vízparti sétányok és a zöldfelületek fejlesztésére. Az új, egyhektáros park létrehozásával az a szándék, hogy egy vízparti pihenőhely alakuljon ki, míg a távlati cél az,, hogy a fizetős strandi időszakon túl a Kisfaludy-, és az Esterházy strand közötti teljes partszakaszt nyitottá tegyék, a vízparton egészen a Vitorlás térig végig lehessen sétálni – olvasható a város honlapján.

Az egykori Brázay strand területén februárban kezdődtek a munkálatok, és a tervek szerint őszre fejeződik be a beruházás. A parkosítás mellett kialakítanak egy negyven férőhelyes látvány csónakkikötőt, illetve -kölcsönzőt. A területen speciális tornaeszközök, kreatív fövenypart, tematikus játszótér, lengőhinták és egyedi kialakítású panoráma stég is helyet kap.

Wallner Krisztina tájépítész elmondta: az Aranyhíd sétány felől két fő tengely vezet le a balatoni vízpartra, itt az átlátásokat kitisztítják. A védendő nádas mellett egy nagyobb, közösségi használatú stég létesül, beépített fa pihenőágyakkal és ülőfelületekkel, a tihanyi panoráma felé fordulva.

„Két strand között van ez a terület, tehát fürdőzni van bőven lehetőség, ezért fontos, hogy ezt a parti részt hagyjuk meg a kikapcsolódásra. Az a cél, hogy megmutassuk: a vízpart nemcsak a strandolást jelenti, másképp is lehet élvezni a Balaton közelségét. Ki kell nyitni a tópartot, növelni a zöldfelületeket és gyalogos felületeket, csendes pihenőtereket és árnyas parkokat létrehozni” – mondta.

Elárulta azt is, hogy a park szélein nagy táblákra a régi korok fürdőzéseit idéző fotók kerülnek. Az Aranyhíd sétányhoz közeli sávban játszóteret alakítanak ki, vízparti hangulatú mászó elemekkel, de a szívkórház közelsége miatt speciális kültéri fitneszparkot is létesítenek, lesznek nyugágyak és kerékpártároló is.

A tájépítész szerint

a Brázay park egy új vízparti élményt ad majd, a városlakóknak és a turistáknak egyaránt.

Korábban az önkormányzat megvásárolta az Esterházy strand melletti nyolcezer négyzetméteres vízparti ingatlant is, így már készülnek a tervek, hogy a szezonon kívül összenyissák a strandokat, így adva lehetőséget arra, hogy a település keleti szélétől egészen a Vitorlás térig végig lehessen sétálni a Balaton partján.

